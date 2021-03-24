طريقة عمل الشاورما السورية في المنزل صحية ولذيذة وألذ من المطاعم

يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة عمل الشاورما السورية، وخاصة الأمهات التي تريد أن تقوم بطبخها لأولادها بعيدا عن شاورما المطاعم التي تكون غير صحية ومليئة بالزيوت ولا أحد يعلم ما مصدر الدجاج واللحم الموجود بشاورما المطاعم، سنقدم لكي طريقة في موقعك المفضل ثقفني لتتعرفي على طريقة عمل شاورما سورية في المنزل صحية ولذيذة وألذ من المطاعم.

طريقة عمل الشاورما السورية في المنزل

لعمل الشاورما الصحية اللذيذة ستحتاجين باللإضافة للمقادير التي سأذكر لكي إياها إلى طاسة قلي تيفال، وستحتاجين إلى خبز أو عيش صاج الخاص بالشاورما والذي ستقدمين الشاورما به، تابعي معنا للتعرفي على مقادير وخطوات عمل الشاورما السورية.

نصف 1/2 كيلو دجاج مقطع بشكل طويل (تقطيع الشاورما).

ملح.

ربع 1/4 ملعقة فلفل أسود.

ربع ملعقة 1/4 بهارات دجاج.

ربع ملعقة 1/4 بابريكا.

ربع ملعقة 1/4 كمون.

ربع 1/4 ملعقة ثوم وبصل مطحون (باودر).

ربع ملعقة 1/4 زعتر.

ربع 1/4 ملعقة جنزبيل.

2 ملعقة من الزبادي.

نصف 1/2 قطعة من الليمون.

2 ملعقة من الزيت.

حوالي 1 ملعقة من الخل.

قومي بإحضار طبق أضيفي له ملعقتين زبادي والتوابل المذكورة أعلاه.

أضيفي ملعقتين من الزيت إلى الطبق.

أضيفي حوالي ملعقة من الخل إلى الطبق.

قومي بتقليب الخليط جيدا حتى يتجانس.

أضيفي قطع الدجاج المقطع إلى الخليط السابق.

قومي بتقليب قطع الدجاج حتى تتشبع من التتبيلة.

قومي بتغطية الطبق بغطاء بلاسيتيكي (سلوفان) ثم ضعي الطبق بالثلاجة مدة 4 ساعات حتى يتشرب الدجاج التتبيلة.

قومي بإحضار طاسة القلي وضعي بها ملعقتين من الزيت وقومي بتسخينها.

قومي بتشويح قطع الدجاج بها على نار عالية.

بعد أن تقومي بتشويح قطع الشاورما أضيفي لها البصل والطماطم والفلفل حسب الرغبة.

قومي بالتقليب جيدا على النار.

مقادير الشاورما السوريةخطوات عمل الشاورما السورية

وهكذا قد تكوني تعلمتي طريقة عمل الشاورما السورية صحية ولذيذة يمكنك وضعها في خبز أو في عيش الصاج الخاص بالشاورما وتقديمها، لتعرفي طريقة عمل الشيش طاووق التي أعجبت الكثيرين اضغطي على الرابط طريقة عمل الشيش طاووق طري ولذيذ بطريقة سهلة، ولتتعرفي على طريقة عمل بلح الشام اضغطي طريقة عمل بلح الشام مقرمشة من الخارج وهشة من الداخل بطريقة سهلة، بصحة وهنا.