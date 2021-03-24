العناية بالبشرة الدهنية باستخدام ماسكات طبيعية لتفتيح لون البشرة

العناية بالبشرة هو شغف كل النساء خاصة أصحاب البشرة الدهنية ،وبسبب العوامل الطبيعية واستخدام أنوع مختلفة من الميك آب تبدأ ظهور مشاكل البشرة مثل حبوب الشباب، والرؤوس السوداء المزعجة، كما أن أصحاب البشرة الدهنية تتميز بأنها لا يظهر عليها الشيب المبكر أو علامات التجاعيد المبكرة وبالتالي الحصول على بشرة حيوية وشبابية لوقت طويل، لكن يحتاج أصحاب البشرة الدهنية إلى العناية بالبشرة وتنظيفها باستمرار، ومن خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف في هذا المقال على ماسكات طبيعية وبسيطة للحفاظ على البشرة الدهنية نظيفة ونضرة وخالية من الشوائب.

ماسك السكر وعصير الليمون وجل الصبار ( الألوفيرا ) للحفاظ على البشرة الدهنية

من أفضل الماسكات الطبيعية التخلص من إفرازات الزيوت الناتج عن البشرة الدهنية، حيث يقوم السكر علي تحسين البشرة ونضارتها فهو مقشر طبيعية للبشرة ويعمل علي إزالة الجلد الميت، مما يجعل البشرة الدهنية نظيفة وناعمة، أما عصير الليمون فهو مطهر للجلد من البكتيريا والفطريات، كما يعمل جل الصبار على ترطيب وتلطيف البشرة.

المكونات

ملعقة صغيرة من السكر

عدد 2 ملاعق كبيرة من عصير الليمون

عدد ملعقة صغيرة من جل الصبار

كيفية التحضير والاستخدام

يتم خلط السكر مع عصير الليمون جيدا. يتم وضع الخليط على البشرة، ويتم تدليك البشرة بحركات دائرية. يترك لمدة 15 دقيقة ثم غسل الوجه بماء فاتر. للحصول على بشرة نظيفة ونضرة وخالية من الشوائب يتم تكرار ماسك السكر وعصير الليمون مرة كل أسبوع.

ملحوظة: عند وجود حبوب الوجه بكثر يجب عدم تكرار الماسك باستمرار لأنه قد يتسبب في تهيج الجلد.

ماسك الكركم وعصير الليمون وجل الصبار ( الألوفيرا ) للحفاظ على البشرة الدهنية

الكركم من أهم الأعشاب المستخدمة في مجال التجميل حيث يتميز الكركم بخصائص مضادات الأكسدة، كما يحتوي على فيتامين E ، وكذلك يعمل الكركم على ترطيب البشرة الدهنية وجعلها مشرقة ومشدودة، كما أن عصير الليمون يعمل كمضاد للبكتيريا المتراكمة على البشرة، وأيضا جل الصبار من العناصر الطبيعية التي تعمل كملطف للبشرة وتخلصها من الحبوب والاسمرار.

المكونات

عدد ملعقة صغيرة من الكركم

عدد ملعقة صغيرة من عصير الليمون

عدد ملعقة صغيرة من جل الصبار ( الألوفيرا )

طريقة التحضير والاستخدام

يتم خلط جميع مكونات الماسك جيدا حتى يتكون لنا مزيج متماسك. يتم وضع المزيج على الوجه والرقبة مع التدليك. يترك لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بماء بارد. للحصول على أفضل النتائج يتم تكرار ماسك الكركم وعصير الليمون وجل الصبار مرة واحدة كل أسبوع.

يساعد قناع الطماطم على إزالة الدهون الزائدة من البشرة الدهنية وتقليص المسام لجعل البشرة تبدو صحية ونضرة، ويمكن وضع هذا النوع من الماسك على البشرة الدهنية 2-3 مرات في الأسبوع، وهذه أسهل طريقة لعمل ماسك للوجه عن طريق سحق وخلط ثمار الطماطم، ووضعها على المنطقة الدهنية من الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.