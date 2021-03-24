طريقة عمل بسكوت الشاي الاقتصادي بدون بيض وبمعايير مضبوطة

بسكوت الشاي الاقتصادي ، من أنواع البسكوت الموفرة التي لا تتطلب منا وقت ولا جهد، وبدون تكلفة بالمنزل، ومكوناته توجد في كل منزل، وهو من أنواع المخبوزات التي يقبل على تناولها الأطفال بكثرة أثناء احتساء الشاي أو الحليب، ويمتلك نكهة وطعم لذيذ يجعله مختلف عن باقي أنواع البسكوت الأخرى، ويوجد للبسكوت أنواع كثيرة منها بسكوت الحليب السادة، وهو نوع مختلف ومميز، بسكوت القهوة، وهو بسكوت على شكل حبات القهوة ويعشقه الكثيرين من محبي شرب القهوة، بسكوت النشادر، وهو يقدم دائماً في الأعياد، والمناسبات، وهو من أجمل أنواع البسكويت، وتوجد أنوع كثيرة أخرى، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل بسكوت الشاي الاقتصادي بدون بيض بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل بسكوت الشاي الاقتصادي بدون بيض

يحتوي على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

2 كوب من الدقيق. رشة صغيرة ملح. كوب من الزبدة أو السمنة. كوب من السكر الناعم. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقتين من البيكنج بودر. نصف كوب من الزيت. كوب من الحليب.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت الشاي الاقتصادي بدون بيض بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر المضرب الكهربائي، ونضيف السكر والزيت والسمنة والفانيليا ونخفقهم مع بعض لمدة 5 دقائق، على سرعة متوسطة حتى يصبح ناعم.

نقوم بإضافة الحليب للخليط بالتدريج حتى تمتزج كل المكونات مع بعضها.

نقوم بإضافة الدقيق وملعقتين البيكنج بودر ونعجنهم جيداً حتى تصبح لدينا عجينة طرية سهلة التشكيل.

نقوم بإخراج العجينة من المضرب الكهربائي، ثم نلفها في ورق الزبدة وندخلها الثلاجة ونتركها حتى ترتاح تماماً.

بعد مرور ربع ساعة نخرج العجينة من الثلاجة ونبدأ بتشكيلها بواسطة اليد أو قطاعات البسكويت.

ثم نرص قطع البسكوت على صينية مدهونة بقليل من السمنة ونتركها جانباً.

نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن، ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تكتسب اللون الذهبي.

نخرج الصينية من الفرن ونتركها تبرد، ثم نقدمها بجانب الشاي أو نقوم بحشو البسكويت بالمربي أو الشكولاتة.

نصائح عند عمل بسكوت الشاي الاقتصادي بالمنزل

توجد بعض النصائح البسيطة سوف نتعرف عليها لنحصل على بسكوت بقوام هش وخفيف وهى كما يلي:-