طريقة عمل الهريسة الأصلية بطعم رائع وشهي ذي جاهزة وأحلى كمان

طريقة عمل الهريسة الأصلية، من أكثر الكلمات بحثاً باستمرار هي طريقة عمل الهريسة الأصلية التي تتمتع بطعم رائع للغاية وشهي، والتي تحتل قائمة الحلويات الشرقية التي تعرف في الكثير من الدول العربية وتحديداً في بلاد الشام وفلسطين ومصر والأردن، ودائما ما يطلبها أفراد الأسرة باستمرار وتقبل ربات البيوت على شرائها من محلات الحلويات، ولكن هل جربتم إعداد الهريسة بأنفسكم في البيت، لذلك قررنا من خلال موقعنا المتميز ثقفني أن نقدم لكل ربة منزل طريقة عمل الهريسة الأصلية في البيت ذي الجاهزة تماماً.

3 أكواب سميد مخصص للهريسة.

كوب إلا ربع دقيق أبيض.

نصف كوب جوز الهند.

كوب إلا ربع لبن.

نصف كوب سمن.

2 ملعقة كبيرة عسل جلوكوز.

ملعقة فانيليا.

نصف كوب مكسرات مشكلة.

جوز الهند وزبيب.

كوبين سكر.

كوب ماء.

رشة فانيليا.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة عسل جلوكوز.

نحضر وعاء كبير ونخلط فيه كافة المكونات الجافة معاً، ونضيف لهم بعد ذلك مقدار السمن المذابة، وتقلب المكونات جيداً.

نقلب عسل الجلوكوز في مقدار اللبن الدافئ ونضيفه لعجين البسبوسة ونقلب حتى تتكون عجينة متماسكة قليلاً.

نحضر قالب الفرن ويدهن بالقليل من السمن ويوزع فيه نصف مقدار العجينة مع الضغط عليه، ونضع الحشو ويسكب عليه عسل الجلوكوز ونضيف باقي مقدار العجينة.

تدخل الهريسة الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 35 حتى تنضج الهريسة وتأخذ اللون البني وتسقى بالقطر وهي ساخنة.

مكونات الهريسة الأصليةمكونات الحشو:مكونات القطر:طريقة عمل الهريسة الأصلية:طريقة عمل القطر:

نحضر قدر متوسط ونضع فيه مقدار الماء مع السكر ويرفع على النار دون تذويب السكر وعندما يبدأ في الغليان نضيف عصير الليمون والفانيليا وغسل الجلوكوز ويترك لمدة 7 دقائق حتى يثقل قليلاً.