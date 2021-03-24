طريقة عمل كيكة الاوريو من المعتاد أن تكون وصفات الكيك بها مكونات عديدة وكثيرة تأخذ الكثير من الوقت والمجهود، ولكن في هذه الوصفة ستتغير كل المقاييس، نقدم لكم طريقة عمل كيكة الاوريو الباردة ب 3 مكونات فقط وبدون فرن سهلة وبسيطة في خطوات سهلة.
المكونات:
- 28 بسكوت اوريو .
- كوب من الحليب.
- ملعقة من البيكنج باودر .
- قومي بإزالة طبقة الكريمة بين طبقتين بسكويت الأوريو وضعيها في وعاء .
- قومي بطحن البسكويت وفرمه ب ايدك أو بمحضرة الطعام وضعي إليها البيكنج باودر، وأضيفي إليها الحليب، وقومي بالتقليب بالمضرب اليدوي، حتى تحصلي علي قوام الكيكة .
- وفي طاسة علي النار، قومي بدهنها من الزيت وأضيفي إليها نصف كمية الخليط علي نار هادئة لمدة من 6 ل7 دقائق، حتى تتأكدي من تسوية كيكة الاوريو.
- ثم أضيفي الكمية الأخرى في الطاسة علي النار، حتى تستوي ويصبح لديك طبقتين من كيكة الاوريو وسنقوم بتحضير الكريمة.
إليك طريقة عمل البسبوسة بالزبادي بسهولة في البيت.تحضير كريمة الأوريو
- كريمة بسكوت الأوريو التي قمنا بإزالتها
- ملعقتين من الحليب
أخلطيهم معاً، حتي يصبحوا قوام واحد وناعم، بعد أن تبرد الكيكة قومي بفرد الكريمة علي الكيكة، وأفرديها علي طبقة كيكة الأوريو الأولى، ثم أضيف الطبقة الثانية من كيكة الأوريو، وقومي بتزيينها بصوص من الشوكولاتة .صوص الشوكولاتة لتزين كيكة الاوريو
صوص الشوكولاتة علي البارد بطريقة سهلة وسريعة لتزيين الكيكات وكيكة الأوريو ويمكنك استخدامه في حشو الكيكة ب 4 مكونات فقط .
- نص كوب من السكر .
- نص كوب من الزيت .
- نص كوب من الحليب.
- ملعقتين كبار من الكاكاو الخام .
- ملعقة من قهوة سريعة الذوبان؛ ليعطيها لون أغمق .
باستخدام الخلاط، أضيفي إليه السكر ونص كوب الحليب وملعقتين الكاكاو الخام وملعقة من القهوة سريعة الذبان، وأخفقي المقادير بالخلاط، وأثناء الخفق قومي بإضافة نصف كوب الزيت خيط رفيع، حتى تحصل يعلي القوام المطلوب لصوص الشوكولاتة.
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طريقة عمل كيكة الاوريو من المعتاد أن تكون وصفات الكيك بها مكونات عديدة وكثيرة تأخذ الكثير من الوقت والمجهود، ولكن في هذه الوصفة ستتغير كل المقاييس، نقدم لكم طريقة عمل كيكة الاوريو الباردة ب 3 مكونات فقط وبدون فرن سهلة وبسيطة في خطوات سهلة.
المكونات:
- 28 بسكوت اوريو .
- كوب من الحليب.
- ملعقة من البيكنج باودر .
- قومي بإزالة طبقة الكريمة بين طبقتين بسكويت الأوريو وضعيها في وعاء .
- قومي بطحن البسكويت وفرمه ب ايدك أو بمحضرة الطعام وضعي إليها البيكنج باودر، وأضيفي إليها الحليب، وقومي بالتقليب بالمضرب اليدوي، حتى تحصلي علي قوام الكيكة .
- وفي طاسة علي النار، قومي بدهنها من الزيت وأضيفي إليها نصف كمية الخليط علي نار هادئة لمدة من 6 ل7 دقائق، حتى تتأكدي من تسوية كيكة الاوريو.
- ثم أضيفي الكمية الأخرى في الطاسة علي النار، حتى تستوي ويصبح لديك طبقتين من كيكة الاوريو وسنقوم بتحضير الكريمة.
إليك طريقة عمل البسبوسة بالزبادي بسهولة في البيت.تحضير كريمة الأوريو
- كريمة بسكوت الأوريو التي قمنا بإزالتها
- ملعقتين من الحليب
أخلطيهم معاً، حتي يصبحوا قوام واحد وناعم، بعد أن تبرد الكيكة قومي بفرد الكريمة علي الكيكة، وأفرديها علي طبقة كيكة الأوريو الأولى، ثم أضيف الطبقة الثانية من كيكة الأوريو، وقومي بتزيينها بصوص من الشوكولاتة .صوص الشوكولاتة لتزين كيكة الاوريو
صوص الشوكولاتة علي البارد بطريقة سهلة وسريعة لتزيين الكيكات وكيكة الأوريو ويمكنك استخدامه في حشو الكيكة ب 4 مكونات فقط .
- نص كوب من السكر .
- نص كوب من الزيت .
- نص كوب من الحليب.
- ملعقتين كبار من الكاكاو الخام .
- ملعقة من قهوة سريعة الذوبان؛ ليعطيها لون أغمق .
باستخدام الخلاط، أضيفي إليه السكر ونص كوب الحليب وملعقتين الكاكاو الخام وملعقة من القهوة سريعة الذبان، وأخفقي المقادير بالخلاط، وأثناء الخفق قومي بإضافة نصف كوب الزيت خيط رفيع، حتى تحصل يعلي القوام المطلوب لصوص الشوكولاتة.
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