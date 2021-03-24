خطوات عمل الشاورما السوري بطريقة رائعة أحلى من المطاعم وتحدي

أصبحت الأكلات السورية مشهورة جداً في دول العالم العربي بشكل كبير، وتحديداً في مصر، وتحديداً الشاورما السوري أو شاورما الدجاج التي تتمتع بطعم رائع للغاية، مما يجعل الكثيرون يقومون بشرائها من المطاعم المخصصة لعملها بأسعار عالية وبخلاف عدم ضمان نظافتها، وتحرص ربات البيوت للحفاظ على سلامة أفراد الأسرة، لذلك تبحث عن طريقة عمل الشاورما السوري لتقديمها لعائلتها التي يحبونها بشكل كبير جداً، ومن هنا إليكم خطوات عمل الشاورما السوري بطريقة رائعة وأحلى من المطاعم.

مكونات الشاورما السوري

الشاورما السوري مكوناتها غير مكلفة ومتوفرة في المطبخ، كما أن طريقة عملها لا تحتاج لأكثر من 15 دقيقة فقط، وإليكم الآن مكونات الشاورما السوري:

نصف كيلو صدور دجاج مقطع شرائح.

2 حبة فلفل رومي نقطع شرائح.

بصلة مقطعة شرائح.

2 حبة طماطم كبيرو مقطعة قطعة صغيرة.

ملح وفلفل أسود.

2 ملعقة بهارات شاورما.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر.

3 ملاعق كبيرة خل أبيض.

زيت نباتي.

في وعاء كبير يتم وضع قطع الدجاج ويضاف عليها الملح والفلفل الأسود والبصل البودر وبهارات الشاورما والخل ونصف كوب ماء وتقلب المكونات.

تغطى قطع الدجاج مع التتبيلة بكيس بلاستيك وتحفظ في الثلاجة لمدة ساعتين حتى يتشرب اللحم التتبيلة.

تخرج الشاورما من الثلاجة، ونحضر طاسة كبيرة ويوضع بها مقدار الزيت ونسقط فيها الشاورما مع التقليب المستمر.

عندما تقترب الشاورما من النضج نضع شرائح الطماطم والفلفل والبصل ونستمر في التقليب، وترفع الشاورما من على النار.

نحضر خبز الصاج المخصص للشاورما وتوضع فيه الشاورما والثومية ويلف ونحضر صينية وتدهن بالزيت ويرص فيها سندويتشات الشاورما وتدخل الفرن حتى يأخذ اللون الذهبي ثم يقدم بألف هنا.

خطوات عمل الشاورما السوري: