طريقة عمل كريم الفاونديشن الطبيعي في البيت..لن تحتاجي شراء كريم الأساس مجدداً

طريقة عمل الفاونديشن الطبيعي في البيت بمكونات طبيعية 100% وآمنة على بشرتك وبدون استخدام أي مواد كيميائية فيها، وبعد اتباع هذه الخطوات فى عمل الفاونديشن الطبيعي واستخدامه على بشرتك لن تكوني بحاجه إلى استخدام أي مستحضرات تجميل مرة أخرى، حيث يساهم كريم الأساس أو ما يُعرف باسم الفاونديشن على توحيد لون البشرة وإعطائها لون مميز ليجعلها نضرة وصحية دائماً فقط اتبعي الطرق التالية وتمتعي بلون بشرة فاتح وخالي من أي شوائب. طريقة عمل الفانوديشن الطبيعي طريقة عمل الفانوديشن الطبيعي المكونات: ملعقة من زيت الزيتون البكر.

ملعقة واحدة من مسحوق الزنجبيل.

5 ملاعق من الحليب السائل.

1 ملعقة واحدة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من البودرة الجافة العادية والتي تستخدم فى تفتيح لون البشرة.

نصف ملعقة صغيرة من الكاكاو.

5 ملاعق من ماء الورد. خطوات صنع كريم أساس مبيض أحضري طبق صغير ومناسب لخفق المكونات وأبدئي بإضافة كلا من الحليب السائل والزيت وماء الورد.

بشكل تدريجي أضيفي النشا وبودرة التفتيح، والعسل واخفقي المكونات جيداً.

أضيفي الزنجبيل والكاكاو واستمري فى الخفق جيداً حتى يتجانس الخليط ويصبح كريمي.

إذا احتاجت المكونات إلى مواد سائلة يمكن إضافة ملعقة كبيرة من كريم الترطيب الخاص ببشرتك.

إذا أردتي لون كريم أساس طبيعي فاتح أضيفي المزيد من النشا.

وإذا أردتي لون كريم بدرجة أغمق أضيفي المزيد من بودرة الكاكاو.

بعد ذلك قومي بتعبئة الخليط فى عبوة محكمة الغلق لحين الاستخدام.

يمكن استخدام هذه الكمية لمدة شهر. عمل كريم أساس من البودرة خطوات صنع كريم أساس مبيضعمل كريم أساس من البودرة يمكنك عمل كريم أساس من البودرة من خلال إحضار عبوة واحدة من البودرة بالدرجة المناسبة لبشرتك، وأفرغيها فى طبق وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من كريم الترطيب وملعقة كبيرة من كريم التفتيح، واخفقي المكونات حتى تحصلي على كريم أساس من البودرة، استخدميه لنضارة بشرتك. الوسوم

طريقة عمل الفاونديشن الطبيعي في البيت بمكونات طبيعية 100% وآمنة على بشرتك وبدون استخدام أي مواد كيميائية فيها، وبعد اتباع هذه الخطوات فى عمل الفاونديشن الطبيعي واستخدامه على بشرتك لن تكوني بحاجه إلى استخدام أي مستحضرات تجميل مرة أخرى، حيث يساهم كريم الأساس أو ما يُعرف باسم الفاونديشن على توحيد لون البشرة وإعطائها لون مميز ليجعلها نضرة وصحية دائماً فقط اتبعي الطرق التالية وتمتعي بلون بشرة فاتح وخالي من أي شوائب. طريقة عمل الفانوديشن الطبيعي طريقة عمل الفانوديشن الطبيعي المكونات: ملعقة من زيت الزيتون البكر.

ملعقة واحدة من مسحوق الزنجبيل.

5 ملاعق من الحليب السائل.

1 ملعقة واحدة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من البودرة الجافة العادية والتي تستخدم فى تفتيح لون البشرة.

نصف ملعقة صغيرة من الكاكاو.

5 ملاعق من ماء الورد. خطوات صنع كريم أساس مبيض أحضري طبق صغير ومناسب لخفق المكونات وأبدئي بإضافة كلا من الحليب السائل والزيت وماء الورد.

بشكل تدريجي أضيفي النشا وبودرة التفتيح، والعسل واخفقي المكونات جيداً.

أضيفي الزنجبيل والكاكاو واستمري فى الخفق جيداً حتى يتجانس الخليط ويصبح كريمي.

إذا احتاجت المكونات إلى مواد سائلة يمكن إضافة ملعقة كبيرة من كريم الترطيب الخاص ببشرتك.

إذا أردتي لون كريم أساس طبيعي فاتح أضيفي المزيد من النشا.

وإذا أردتي لون كريم بدرجة أغمق أضيفي المزيد من بودرة الكاكاو.

بعد ذلك قومي بتعبئة الخليط فى عبوة محكمة الغلق لحين الاستخدام.

يمكن استخدام هذه الكمية لمدة شهر. عمل كريم أساس من البودرة خطوات صنع كريم أساس مبيضعمل كريم أساس من البودرة يمكنك عمل كريم أساس من البودرة من خلال إحضار عبوة واحدة من البودرة بالدرجة المناسبة لبشرتك، وأفرغيها فى طبق وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من كريم الترطيب وملعقة كبيرة من كريم التفتيح، واخفقي المكونات حتى تحصلي على كريم أساس من البودرة، استخدميه لنضارة بشرتك.

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