كيكة الكريم كراميل الباردة بدون فرن من ألذ أنواع الكيكات التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبدون الحاجة إلى استخدام الكثير من المكونات، حيث تتنوع وتختلف أنواع الكيك لاختلاف أسمائها وأنواعها ونكهتها، مثل الكيك باللبن وغيره ولكن الجميع يفضل الابتكار في هذه الأشياء وخاصة إلى كانت النتيجة كيك مُبهر وأكثر من رائع وبخطوات سهلة وسريعة مثل كيكة الكريم كراميل الباردة وبدون فرن.

طريقة عمل كيكة الكريم كراميل الباردة بدون فرن

المكونات:

كمية مناسبة من بسكويت الشاي المفضل والمفروم.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

2 كوب من الماء.

2 عبوة من الكريم كراميل.

4 ملاعق من اللبن البودر.

2 ملعقة كبيرة من القشطة.

صوص كراميل.

شيكولاته بيضاء.

2 كوب من الكريمة.

طريقة عمل الكيك البارد

أولا يتم عمل الطبقة الأولى من الكيك وهى عبارة عن كمية مناسبة من البسكويت المطحون جيداً، ثم أضيفي له الزبدة المذابة واخفقي الخليط حتى يصبح شبيه للرمل، ويوضع فى صينية مناسبة مع مراعاة تسوية هذه الطبقة لتكون بسُمك واحد، وتوضع في الفريزر حتى تتجمد.

بعد ذلك نحضر إناء ونضع فيه العبوتين من كريم الكراميل وكوبان من الماء و4 لملاعق من الحليب البودر، واستمري في خفق المكونات حتى يصبح القوام متجانس ويغلى لمدة دقيقتين، بعد ذلك قومي بصب الحليب على طبقة البسكويت والزبد وضعيها مرة أخرى فى الفريزر حتى تتجمد.

بعد ذلك نقوم بالتجهيز للطبقة الثالثة، احضري الكريمة واخفقي معها ملعقة الكاكاو وقومي بوضعها على الخليط السابق وتوضع فى الثلاجة مرة أخرى حتى تتجمد،وأخيراً يتم إخراج الصينية ووضع طبقة من صوص الكراميل عليها وطبقة أخرى من الشيكولاته البيضاء لتتزين بشكل جميل وتصبح جاهزة للتقديم، يراعى أن يتم الاحتفاظ بها في الثلاجة لحين التقديم، ويمكن وضع طبقة أخرى من صوص الشيكولاته عليها.