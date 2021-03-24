طريقة عمل الكيكة الاسفنجية سالي فؤاد وسر ارتفاع الأسبونج كيك

طريقة عمل الكيكة الاسفنجية سالي فؤاد، كيكة طرية وهشة يمكنك تحضيرها في المناسبات، في هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل الكيكة الاسفنجية سالي فؤاد، الاسبونج كيك بطريقة سهلة في البيت وبمكونات متوفرة وبسيطة . طريقة عمل الكيكة الاسفنجية سالي فؤاد طريقة عمل الكيكة الاسفنجية سالي فؤاد المكونات: 9 بيضات.

كوب ونص سكر.

كوب ونص دقيق .

1/2 كوب زيت .

رشة من الملح .

فانيليا . طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية سنقوم بقسم البيض؛ لتسهيل عملية الخفق، في وعاء سنقوم بفصل الصفار عن البياض لعدد 7 بيضات وأخر بيضتين لن نفصلهم تساعد في عملية الخفق ونضعهم مع الصفار.

رشة ملح علي بياض البيض، يساعده علي عدم الفصل وبالمضرب الكهربائي، قومي بضرب بياض البيض حتى يتماسك.

قومي بضرب الصفار ثم أضيفي السكر أثناء الخفق، حتى يتضاعف حجمها ويصبح لونها بلون المايونيز، ثم أضيفي الفانيليا ويفضل فانيليا غامقة، ثم اخفقي مرة أخرى .

أضيفي صفار البيض علي بياض البيض، ثم قومي بتزويد الزيت وقومي بالتقليب من تحت لفوق بهدوء حتى لا يتطاير الهواء بداخل البياض، ثم قومي بنخل الدقيق وضعيه علي خليط الكيكة الاسفنجية مع التقليب الهاديء.

مع التقليب الهاديء. احضري 2 قالب نفس المقاس وادهنيهم بالزيت ويمكنك وضع ورق الزبدة وتسهل من التسوية وقومي بتقسيم خليط الكيكة الاسفنجية إلي نصفين علي القالبين .

إلي نصفين علي القالبين . ادخلي القالبين في فرن علي 180 درجة، حتى تستوي وتأخذ اللون الذهبي مدة تلت ساعة تقريباً.

ثم بعد أن تطفي الفرن اتركيها بداخل الفرن قليلاً حتى تحتفظ بقوامها المرتفع، وبعد خروجها من الفرن قومي بالتقطيع إلي طبقات وتحضير حشوة الكريمة؛ لإضافتها بين طبقات الكيكة الاسفنجية الهشة. كريمة الكيكة المرتفعة الإسفنجية كيلو كريمة خفق.

3 باكيت من الكريم الشانتيه ( لتساعد علي تماسك الكريمة ).

عصير برتقال .

فانيليا. طريقة تحضير الكيكة الاسفنجيةكريمة الكيكة المرتفعة الإسفنجية قومي بضرب المكونات بالمضرب الكهربائي؛ لتحصلي علي القوام الكريمي المعروف واستخدميها في تزيين الكيكة بالكريمة. الوسوم

طريقة عمل الكيكة الاسفنجية سالي فؤاد، كيكة طرية وهشة يمكنك تحضيرها في المناسبات، في هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل الكيكة الاسفنجية سالي فؤاد، الاسبونج كيك بطريقة سهلة في البيت وبمكونات متوفرة وبسيطة . طريقة عمل الكيكة الاسفنجية سالي فؤاد طريقة عمل الكيكة الاسفنجية سالي فؤاد المكونات: 9 بيضات.

كوب ونص سكر.

كوب ونص دقيق .

1/2 كوب زيت .

رشة من الملح .

فانيليا . طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية سنقوم بقسم البيض؛ لتسهيل عملية الخفق، في وعاء سنقوم بفصل الصفار عن البياض لعدد 7 بيضات وأخر بيضتين لن نفصلهم تساعد في عملية الخفق ونضعهم مع الصفار.

رشة ملح علي بياض البيض، يساعده علي عدم الفصل وبالمضرب الكهربائي، قومي بضرب بياض البيض حتى يتماسك.

قومي بضرب الصفار ثم أضيفي السكر أثناء الخفق، حتى يتضاعف حجمها ويصبح لونها بلون المايونيز، ثم أضيفي الفانيليا ويفضل فانيليا غامقة، ثم اخفقي مرة أخرى .

أضيفي صفار البيض علي بياض البيض، ثم قومي بتزويد الزيت وقومي بالتقليب من تحت لفوق بهدوء حتى لا يتطاير الهواء بداخل البياض، ثم قومي بنخل الدقيق وضعيه علي خليط الكيكة الاسفنجية مع التقليب الهاديء.

مع التقليب الهاديء. احضري 2 قالب نفس المقاس وادهنيهم بالزيت ويمكنك وضع ورق الزبدة وتسهل من التسوية وقومي بتقسيم خليط الكيكة الاسفنجية إلي نصفين علي القالبين .

إلي نصفين علي القالبين . ادخلي القالبين في فرن علي 180 درجة، حتى تستوي وتأخذ اللون الذهبي مدة تلت ساعة تقريباً.

ثم بعد أن تطفي الفرن اتركيها بداخل الفرن قليلاً حتى تحتفظ بقوامها المرتفع، وبعد خروجها من الفرن قومي بالتقطيع إلي طبقات وتحضير حشوة الكريمة؛ لإضافتها بين طبقات الكيكة الاسفنجية الهشة. كريمة الكيكة المرتفعة الإسفنجية كيلو كريمة خفق.

3 باكيت من الكريم الشانتيه ( لتساعد علي تماسك الكريمة ).

عصير برتقال .

فانيليا. طريقة تحضير الكيكة الاسفنجيةكريمة الكيكة المرتفعة الإسفنجية قومي بضرب المكونات بالمضرب الكهربائي؛ لتحصلي علي القوام الكريمي المعروف واستخدميها في تزيين الكيكة بالكريمة.

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