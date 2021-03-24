لو انتي من محبين شوكولاتة باونتي بجوز الهند جربي الوصفة دي ، وهي البراونيز مع جوز الهند المتغطي بالشوكولاتة ، وصفة مختلفة وسهلة وطعمها لذيذ.

طريقة عمل البراونيز مع جوز الهند:

مكونات البراونيز:

– 125 جرام زبدة غير مملحة, بدرجة حرارة الغرفة.

– 125 جرام شوكولاتة غامقة, مبشورة.

– 3 بيضات مخفوقين.

– 335 جرام سكر ابيض.

– 115 جرام دقيق.

– 30 جرام كاكاو بودر.

– 1 معلقة صغيرة مستخلص الفانيليا.

– ذرة ملح.

مكونات طبقة جوز الهند:

– 3 كوبايات جوز هند مبشور.

– 1 كوباية لبن مكثف.

– ½ كوباية سكر بودرة.

– ¼ كوباية زبدة غير مملحة, سايحة.

مكونات طبقة الشوكولاتة:

– 600 جرام شوكولاتة غامقة.

– 300 مل كريمة خفق تقيلة.

طريقة البراونيز:

1- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ، ادهني صينية خبز مربعة مقاس 20 سم بالزيت وغطيها بورق خبز او ورق زبدة ، وخليها على جنب.

2- في طبق مقاوم للحرارة حطي الزبدة والشوكولاتة مع بعض في الميكروويف لمدة 20 ثانية في كل مرة ، وقلبيه ورجعيه تاني لحد ما الخليط يسيح ويبقى ناعم ، او ممكن تسيحيه على حمام مية سخنة ، ضيفي عليه البيض والسكر والدقيق والكاكاو وخلاصة الفانيليا والملح وقلبيهم مع بعض كويس لحد ما يمتزجوا ، صبيهم في الصينية واخبزيهم لمدة 30 دقيقة ، وبعدين طلعيها من الفرن وسيبيها تبرد.

طريقة طبقة جوز الهند:

1- اخلطي كل المكونات مع بعض في طبق كبير ، وضيفي الخليط فوق البراونيز ، ووزعيه بالمعلقة بالتساوي.

طريقة طبقة الشوكولاتة:

1- في طبق كبير اخلطي الشوكولاتة وكريمة الخفق ، ودخليه الميكروويف لمدة 20 ثانية كل مرة لحد ما يسيح ، او سيحيه على حمام مية سخنة ، لما الخليط يبقى ناعم صبيه في قالب الكيك فوق البراونيز وجوز الهند ، بعدها سيبيه لمدة ساعتين او طول الليل لحد ما الشوكولاتة تجمد والطبقات كلها تتماسك مع بعض.

2- وكده البراونيز جاهز يتقطع ويتقدم.

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