لو انتي من محبين شوكولاتة باونتي بجوز الهند جربي الوصفة دي ، وهي البراونيز مع جوز الهند المتغطي بالشوكولاتة ، وصفة مختلفة وسهلة وطعمها لذيذ.
طريقة عمل البراونيز مع جوز الهند:
مكونات البراونيز:
– 125 جرام زبدة غير مملحة, بدرجة حرارة الغرفة.
– 125 جرام شوكولاتة غامقة, مبشورة.
– 3 بيضات مخفوقين.
– 335 جرام سكر ابيض.
– 115 جرام دقيق.
– 30 جرام كاكاو بودر.
– 1 معلقة صغيرة مستخلص الفانيليا.
– ذرة ملح.
مكونات طبقة جوز الهند:
– 3 كوبايات جوز هند مبشور.
– 1 كوباية لبن مكثف.
– ½ كوباية سكر بودرة.
– ¼ كوباية زبدة غير مملحة, سايحة.
مكونات طبقة الشوكولاتة:
– 600 جرام شوكولاتة غامقة.
– 300 مل كريمة خفق تقيلة.
طريقة البراونيز:
1- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ، ادهني صينية خبز مربعة مقاس 20 سم بالزيت وغطيها بورق خبز او ورق زبدة ، وخليها على جنب.
2- في طبق مقاوم للحرارة حطي الزبدة والشوكولاتة مع بعض في الميكروويف لمدة 20 ثانية في كل مرة ، وقلبيه ورجعيه تاني لحد ما الخليط يسيح ويبقى ناعم ، او ممكن تسيحيه على حمام مية سخنة ، ضيفي عليه البيض والسكر والدقيق والكاكاو وخلاصة الفانيليا والملح وقلبيهم مع بعض كويس لحد ما يمتزجوا ، صبيهم في الصينية واخبزيهم لمدة 30 دقيقة ، وبعدين طلعيها من الفرن وسيبيها تبرد.
طريقة طبقة جوز الهند:
1- اخلطي كل المكونات مع بعض في طبق كبير ، وضيفي الخليط فوق البراونيز ، ووزعيه بالمعلقة بالتساوي.
طريقة طبقة الشوكولاتة:
1- في طبق كبير اخلطي الشوكولاتة وكريمة الخفق ، ودخليه الميكروويف لمدة 20 ثانية كل مرة لحد ما يسيح ، او سيحيه على حمام مية سخنة ، لما الخليط يبقى ناعم صبيه في قالب الكيك فوق البراونيز وجوز الهند ، بعدها سيبيه لمدة ساعتين او طول الليل لحد ما الشوكولاتة تجمد والطبقات كلها تتماسك مع بعض.
2- وكده البراونيز جاهز يتقطع ويتقدم.
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