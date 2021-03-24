كيف يساهم اوميغا 3 في تقليل معدل الوفيات بفيروس كورونا، عن ذلك تحدثت عدد من الدراسات الطبية التي بحثت في تأثير عدد من الفيتامينات والمعان والأحماض في علاج مرضى كورونا، ووجدت الدراسات من خلال البحث الدقيق أن هنالك دور لأوميغا 3 في الوقاية من الوفاة لدى المصابين بكورونا، كما في التالي:

كيف يساهم اوميغا 3 في تقليل معدل الوفيات بفيروس كورونا

ووجد الباحثون من الولايات المتحدة الأميركية في مركز سيادرس سينيا الطبي من خلال دراسة نشرت في مجلة "البروستاغلاندين، الليكوترين والأحماض الدهنية الأساسية" أن الدهون التي تقلل الموت بكورونا، دوت الخليج أحماض أوميغا 3 الدهنية.

تفاصيل الدراسة

قام الباحثون بقياس مؤشر أحماض أوميغا 3 في الدم من 100 مريض مصاب بفيروس كورونا وتم تحليل خطر الموت. ووجد الباحثون أن ارتفاع مستوى أحماض أوميغا 3 قد يقلل من خطر الوفاة بكورونا وذلك بنسبة 75%.

وقال الباحثون إن لأحماض أوميغا 3 الدهنية طويلة السلسلة "حمض إيكوسابنتانويك" و"حمض الدوكوساهيكسانويك" خصائصَ مضادةً للالتهابات قد تساعد في تقليل معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات الناجمة عن عدوى كورونا.

وذكر الباحثون أن مرض كورونا الشديد والمميت، يحدث جزئيا، عن طريق الارتفاعات السريعة للـ "سيتوكينات الالتهابية" ، مما يؤدي إلى متلازمة إطلاق السيتوكين أو "عاصفة السيتوكين". وفي عاصفة السيتوكين تحدث استجابة مناعية خطيرة، حيث يتم إنتاج الخلايا المناعية بشكل مفرط وتدخل إلى الرئتين، مما يقود إلى تدهور في الجسم يشبه تسمم الدم، يرافق هذا تراجع في القدرة على التنفس والتهاب رئوي، مما قد يقود في النهاية إلى الموت.

مصادر أوميغا 3 الطبيعية

الأسماك ومنها السردين و السالمون و الماكريل.

المحار .

الكافيار.

بذور الشيا.

فول الصويا.

الجوز.

منتجات الألبان والعصائر المدعمة بأوميغا 3 .

. البيض.

بذور الكتان.

الطحين.

زبدة الفول السوداني.

دقيق الشوفان.

بذور اليقطين.

سبانخ.

بروكلي.

قرنبيط.

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