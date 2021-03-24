طريقة عمل كيكة البابلي بخطوات سهلة وبمذاق لذيذ ومميز لم تجربوه من قبل أحلى من الجاهزة

طريقة عمل كيكة البابلي ، يعد الكيك من الحلويات اللذيذة والشهية والأكثر شعبية في جميع أنحاء الوطن العربي. كما يعد من الحلويات التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة المفضلة لديهم. وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طرق أخرى لعمل الكيك غير الكيك التقليدي كنوع من التغيير والتجديد، وإسعاد أفراد أسرتها، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمل كيكة البابلي ، وهي من أنواع الكيك العصري الذي نال على إعجاب الكثير من الأشخاص، وحاز على شهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم. وتتميز كيكة البابلي بمذاق مميز وفريد ومختلف عن باقي أنواع الكيك، وبشكلها الجذاب، وبقيمتها الغذائية العالية. كما تتميز بسهولة تحضيرها، لذا تبحث ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي تحضرها لأفراد أسرتها وإضفاء البهجة في المنزل. وفيما يلي متابعينا سوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكونات كيكة البابلي وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ وأشهي كيكة ممكن تجربوها وأحلى من الجاهزة.

مكونات كيكة البابلي

تتكون كيكة البابلي من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

250 جم سكر بودرة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

115 مل زيت نباتي.

200 مل حليب.

350 جم دقيق.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

3 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة نسكافيه.

مقادير خليط التغطية

400 جم جبن كريمي.

بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

80 جم سكر.

30 جم نشا.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير كيكة البابلي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البيض والسكر البودرة والفانيليا والملح ونخفق جيدا بالمضرب الكهربائي لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 دقائق حتى يتكاثف الخليط ويصبح لونه فاتح.

ثم نضيف الزيت النباتي والحليب ونخلط جيدا.

ثم ننخل على الوعاء الدقيق والكاكاو الخام والبيكنج بودر والنسكافيه ونخلطهم جيدا.

ثم نحضر صينية مقاس 30*24 سم ونضع فيها ورقة زبدة، ثم نوزع فيها خليط الكيك، ونضع الصينية جانبا لحين تحضير خليط التغطية.

ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الجبن كريمي والبيضة والفانيليا والسكر والنشا ونخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي.

ثم نضع الخليط في كيس حلواني، ثم نقوم بعمل خطوط بالطول والعرض فوق خليط الكيك (كما في الصورة).