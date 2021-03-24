طريقة جاتوة الحلواني زي الجاهز بنفس الطعم والشكل بمنتهى السهولة

طريقة جاتوة المحلات الجاهز بأسهل الطرق، يعتبر الجاتوة من أشهر الحلويات الغربية المنتشرة في كل الدول العربية والغربية، ومن أساسيات مظاهر الاحتفال في الأعياد والمناسبات أو في الخطوبة والزفاف، كما يمكن تناول الجاتوة في الأوقات العادية بدون وجود أي مناسبة ما بين الأسرة، ويعشقه كل من الكبار والصغار، ومن اليوم وخلال تلك المقال سنعد معكم أشهى أنواع الحلويات الجاتوة مثل الجاهز بأكثر من طريقة بوصفات سهلة ومختلفة.

جاتوة الحلواني من أفضل أنواع الحلويات الغربية سهلة الصنع والتي تعد من المنزل بسهولة ويمكن لأي ربة منزل صنع تلك الحلويات بأكثر من وصفة وأكثر من طعم مختلف سنتعرف عليهم.

نحتاج إلى كوب وربع الكوب من الدقيق المنخول. عدد خمس بيض مفصول البياض عن الصفار. 3/4 كوب من سكر البودرة الناعم. كوب من شوكولاته الخام المبشورة. كوب من جوز هند المبشور. كوب من شوكولاته الملونة. ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. نصف كوب من ماء فاتر. علبة من كريمة الخفق. علبة من الكرز أو فواكه للتزيين.

أولا يفصل البيض كل من وضع بياض البيض في وعاء وصفار البيض في وعاء آخر.

ثم يخفق صفار البيض مع السكر البودرة جيدا بالمضرب الكهربائي ثم يضاف عليها كل من الخل والفانيليا.

ثم يضاف عليهم الماء بالتدريج، عدم توقف عن خفق المكونات بالمضرب الكهربائي حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض.

ثم يتم خفق بياض البيض مع رشة صغيرة ملح بالمضرب الكهربائي ويتم خفق حتى يعلو خليط ويكون كريمي وهش.

ثم في وعاء ثالث يوضع الدقيق مع البيكنج بودر وتقلب مكونات معا، ويضاف كل من خليط بياض البيض مع خليط صفار البيض مع الخفق من أسفل لأعلى برفق جدا.

ثم بالتدريج أيضا يضاف مكونات الجافة وتقليب برفق أيضا حتى يكون خليط هش وكريمي، ثم احضري صينية بشكل مستطيل مبطنة بورق زبدة من الجوانب والقعر.

ثم يصب خليط الكيك بالصينية وتدخل على فرن ساخن مسبقا على حرارة 180 مئوية حتى تمام النضج.

ثم يترك كيك الجاتوة جانباً حتى تبرد تماما، ثم يزال وجه الكيك الجاف وتقسيم الكيك إلى نصفين.

ثم رش القليل من الماء مع السكر ويفرد عليها كريمة في نصف سفلي.

ثم يوضع عليها النصف الآخر من طبقة الكيك العلوية وتغطى بكمية كبيرة من الكريمة.

ثم يدخل الجاتوة إلى الثلاجة حتى تتماسك الكيك لمدة ربع ساعة، ثم تخرج من الثلاجة وتزين بوردات كريمة.

كما يتم وضع على وجه قطع الجاتوة الكرز أو شوكولاته الملونة أو المبشورة وجوز الهند على حسب الرغبة.

نحتاج إلى عدد ثلاث أكواب من الدقيق الفاخر. نصف كوب من الكاكاو الخام. عدد أثنين ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. نصف ملعقة صغيرة من الملح. عدد أثنين كوب من الماء الفاتر. ملعقتان من الفانيليا. 3/4 كوب زيت نباتي. 2 ملعقة صغيرة من بيكنج باودر. نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا. عدد أثنين كوب من السكر.

يتم نخل أولا الدقيق مرتين على الأقل ونخل معه بيكنج بودر والملح والكاكاو الخام أيضا لابد من النخل لأنه يساعد على رفع قوام الكيك.

ثم يتم خلط المكونات الجافة ووضع عليهم الفانيليا وزيت نباتي وماء الورد ويضاف عليهم الخل الأبيض.

ثم قومي بخفق كافة مكونات مع بعضها جيدا، وجهزي الفرن قبل تجهيز خليط الكيك يكون الفرن ساخن على حرارة 200 مئوية.

ثم إدهني قالب الكيك بالقليل من الزبدة ورشي عليهم القليل من الكاكاو حتى لا يلتصق خليط الكيك ثم اسكبي الخليط في صينية.

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