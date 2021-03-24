طريقة عمل الكوكيز في 10 دقائق والطعم ولا أروع وبخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل الكوكيز ، تعتبر الكوكيز من افضل أنواع الحلوي واصلها فرنسي، ولكنها انتشرت في جميع دول العالم، وهي رقائق حلوي دائرية والبعض يطلق عليها اسم البسكويت، وتعددت طرق تحضيرها من بلد لأخري، ولكنها تظل المفضلة لدي الكثير من الأشخاص خاصةً عند الأطفال، فهي حلوي خفيفة وشهية ولها اكثر من نكهة، هنا سنعرض احدي طرق تحضير الكوكيز في المنزل.

طريقة عمل الكوكيز

تعد وصفة إعداد الكوكيز من أسهل وابسط الحلويات، ولن تأخذ منك وقت طويل لتحضيرها، ولكن كل ما عليك هو اتباع الخطوات بتركيز ودقة، فالمعايير الصحيحة للمقادير تشكل فارق كبير في نجاح الكوكيز.

كوب زبدة.

كوب سكر.

عدد 2 بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوبيت كبار من الدقيق.

رشه ملح.

ملعقة صغيرة بيكنج صودا (بيكربونات الصوديوم).

ملعقة كبيرة من الكاكاو، في هذه الوصفة يمكنك الاستغناء عن الكاكاو إذا كنت تريدين الكوكيز بيضاء.

شوكلت شيبس للتزيين.

في وعاء عميق ضعي الزبدة والسكر وقومي بالخفق باستخدام المضرب الكهربي، ثم ضيفي اليهم البيضتين والفانيليا واكملي الخفق بالمضرب لمدة دقيقتين. في وعاء آخر ضعي الدقيق والملح والبيكنج صودا والكاكاو وقلبيهم معاً، ثم ضفيهم إلي خليط الزبدة والسكر، واكملي التقليب حتي يختفي الدقيق وتتكون العجينة. في صينية قومي بتغليف القاع بورق الزبدة، وبعدها قطعي عجينة الكوكيز بيديك علي شكل دوائر أو باستخدام ملعقة، احرصي أن تكن جميع أحجام الكوكيز متساوية، وقومي بتكويرها وتوزيعها بالصينية، ثم اضغطي عليها حتي تأخذ شكل البسكويت (الكوكيز)، وضعي القليل من شوكليت شيبس علي وجه كل كوكيز. بعد الانتهاء من عجينة الكوكيز ضعي الصينية بالفرن علي درجة حرارة 180 لمدة 12-15 دقيقة، ولكن لا تتركي الكوكيز لمدة طويلة بالهواء، حتي لا يجف ويصبح صلب. ضعي الكوكيز في وعاء زجاجي محكم الغلق، وسيحفظ البسكويت لمدة 5 أيام.

المقاديرخطوات تحضير الكوكيز بالشيكولاته