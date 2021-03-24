تفتيح وتبييض اليدين والقدمين بوصفات طبيعية في المنزل

اختلاف لون منطقة اليدين والذي يكون أغمق عن باقي مناطق الجسم، هذا الأمر الذي تعاني منه الكثير من النساء، وذلك نتيجة التعرض لأشعة الشمس، ومن هنا تبحث السيدات على أفضل وأنسب وأسرع الوصفات والطرق التي تساعد في تبييض اليدين، وسنقدم لكم في هذا المقال أفضل الطرق التي تساعد علي تبييض اليدين والقدمين التي يمكن صنعها بنفسك في المنزل ببساطة.

وصفة الكركم لتبييض اليدين والقدمين

الكركم من أهم الأعشاب المستخدمة في مجال التجميل والذي انتشر مؤخرا بكثرة، لتبييض اليدين والقدمين.

طريقة الاستخدام

مزج الكركم مع زيت الزيتون. يتم وضعه علي اليدين والقدمين. يتم تركه لمدة 10 دقائق ثم يتم غسله.

وصفة البرتقال لتبييض اليدين والقدمين

يحتوي البرتقال علي فيتامين c والمعروف بفوائده في تبييض اليدين والقدمين.

طريقة الاستخدام

يتم طحن قشر البرتقال جيدا. يتم مزج البرتقال المطحون مع الحليب. يتم وضع المزيج علي اليدين والقدمين لمدة عشرون دقيقة ثم غسله.

وصفة الليمون لتبييض اليدين والقدمين

الليمون أيضا يحتوي علي فيتامين c ومضادات الأكسدة الذي يساعد علي تبييض الجسم.

طريقة الاستخدام

يتم مزج عصير الليمون، وعصير الخيار، والكركم ليتكون مزيج متماسك. يتم وضعه علي اليدين والقدمين لمدة عشرون دقيقة ثم غسله.

وصفة الحليب لتبييض اليدين والقدمين

يحتوي الحليب علي حمض اللاكتيك، الذي يقوم بتقشير الجلد الميت، كما أنه مبيض طبيعي للبشرة.

طريقة الاستخدام

يتم غسل اليدين والقدمين قبل وضع الحليب. يتم وضع الحليب علي اليدين والقدمين قبل الاستحمام.

وصفة الزبادي لتبييض اليدين والقدمين

أيضا يحتوي الزبادي علي حمض اللاكتيك مثل الحليب الذي يساعد علي تبييض البشرة.

طريقة الاستخدام

وضع الزبادي علي اليدين والقدمين. يتم وضعه لمدة خمس دقائق ثم يغسل بماء فاتر.

وصفة الطماطم لتبييض اليدين والقدمين

لدي الطماطم صفة حمضية مفيدة تساعد علي حموضة الجلد وبالتالي يمنع الزيوت المتراكمة في الجلد، وتساعد في تبييض اليدين والقدمين.

طريقة الاستخدام

مزج عصير الطماطم مع مخيض اللبن. يتم وضع الخليط علي اليدين والقدمين. يترك لمدة 40 دقيقة ثم غسله.

وصفة صودا الخبز لتبييض اليدين والقدمين

من المواد التجميلية التي تساعد على تبييض البشرة وإزالة الجلد الميت.

طريقة الاستخدام

مزج صودا الخبز مع الماء حتى يصبح المزيج متماسك. يتم وضعه علي اليدين والقدمين أو أي منطقة تحتاج تبييض. بعدما يجف يتم غسله بالماء.

يجب علينا أولا معرفة أسباب اسمرار اليدين وهي

التعرض المستمر لأشعة الشمس.

استخدام المنتجات الكيميائية. زيادة الوزن والسمنة. نقص الفيتامينات. قلة النوم والقلق والتوتر. عم شرب كمية مناسبة من الماء يؤدي إلى جفاف اليدين. الاستخدام المستمر للماء الساخن.

وصفة النشا وعصير الليمون والخميرة لتبييض اليدين والقدمين

المكونات

عدد ملعقة من النشا

عدد 2 ملاعق من عصير الليمون

كيفية التحضير والاستخدام

يتم خلط النشا وعصير الليمون والخميرة جيدا حتي نحصل على خليط متجانس. يوضع الخليط علي اليدين لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بماء البارد.

يعتبر ماء الورد منظف طبيعي للبشرة كما تعتمد عليه الكثير من الشركات المنتجة لمستحضرات التجميل.

طريقة الاستخدام

يتم خلط ملعقتين كبيرتين من ماء الورد مع ملعقتين من الجلسرين في وعاء نظيف حتى يتجانس الخليط. ثم توضع قطعة من القطن في خليط، ومن ثم توضع على اليدين والقدمين وتترك لمدة 10 دقائق، مع تكرار الوصفة مرة يوميا.

طريقة الاستخدام

يخلط مقدار ملعقتين من زيت اللوز وملعقة كبيرة من جل الصبار. يوضع الخليط على اليدين والقدمين مع تدليكهم جيدا. يترك الخليط على اليدين والقدمين لمدة نصف ساعة، ثم غسلهم بالماء.

من المعروف بأن الملح يقضي على خلايا الجلد الميتة مما يؤدي إلى إزالة الاسمرار من الجلد ويساعد بذلك في تبييض وعندما يمتزج مع الخل يعملان على تبييض اليدين والقدمين بسرعة ولتطبيق الوصفة يرجى إتباع الخطوات التالية:

طريقة التحضير والاستخدام

نقوم بإضافة كوب صغيرة من الخل مع ملعقة كبيرة من الملح في وعاء كبير مملوء بالماء الدافئ. ثم انقع قدميك لمدة 15 دقائق. بعد ذلك افرك قدميك بفرشاة ناعمة وغسلهما بالماء الفاتر، مع التكرار من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

يساعد دقيق الشوفان على تفتيح الأماكن الداكنة، حيث يمكنك تحضير الوصفة من خلال: