أسهل طريقة لعمل الحنيذ السعودي

يعد الحنيذ من أشهر الأكلات التقليدية في الخليج العربي واكثر المطابخ شهرة لعمل الحنيذ في الخليج هو المطبخ السعودي والمطبخ اليمني ، وقد لاقى شعبية كبيرة في الشرق الأوسط وخاصة مصر حيث يوجد مجموعة متخصصة في عمل الأكل الخليجي في مصر وخاصة الحنيذ السعودي، ومن خلال مقالنا سوف نقوم بشرح طريقة عمل الحنيذ السعودي في المنزل بطريقه سهلة وبسيطة فتابعونا. مقادير المطلوبة لعمل الحنيذ السعودي 3 كيلو من اللحم.

كوب من الزيت النباتي.

عدد اثنين ثمرة من الطماطم مقطع إلى شرائح.

عدد اثنين بصلة مقطع إلى شرائح.

ثلاثة أكواب من الرز ألبسمتي.

خمسة فصوص ثوم مقطع إلى شرائح.

عدد اثنين ثمرة فلفل اخضر حلو مقطع إلى شرائح.

عدد 2 ملعقة صغيرة من الملح ومثلهم من الفلفل الأسود.

ملعقة من الكمون، ملعقة من ألكركم، هيل أربعة حبات.

ورق الليمون ملعقة صغيرة.

ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

ثلاثة أوراق غار، وثلاثة أوراق من الموز.

عود من القرفة، وثلاثة حبات قرنفل. خطوات تحضير الحنيذ السعودي نقوم بغسل اللحم جيدا ونضعه في إناء كبير.

ثم نقلب الملح والفلفل والكركم والبهارات والكمون في طبق صغير خارجي.

ثم نضيف جميع البهارات السابقة بعد تقليبهم إلى اللحم ونقلب اللحم مع البهارات جيدا حتى تصبح اللحم متبلة جيدا.

نقوم بإحضار مقلاة كبيرة ونضع بها بعض الزيت ثم نضع اللحم ونقلب جيدا على النار حتى يتغير اللحم إلى اللون البني.

نقوم بإحضار إناء ضغط يستوعب كمية اللحم ونضع في اسفل الإنآء ورق الليمون وورق الموز بعد غسلهم جيدا.

نضع نصف كمية البصل فوق ورق الليمون والموز بالتساوي، ثم نضع نصف كمية الثوم والطماطم والفلفل الخضر.

نضع كمية اللحم فوق طبقت الخضروات السابقة ونوزعها بالتساوي، ثم نكرر هذه الطبقة من الكمية المتبقية مرة أخرى فوق اللحم.

نغطي اللحم بورق الموز والليمون المتبقي ونغلق إناء الضغط جيدا ونتركه على نار هادئه من ساعة إلى ساعة ونصف.

نضع كمية من الماء لسلق الأزر ونتركه حتى يغلي ونضيف القليل من الزيت والملح.

نقوم بوضع الزعفران على الأزر ونتركه حتى يصبح ناضجا.

ثم نقوم بوضع الأزر في أطباق التقديم وفوقه اللحم والمكسرات. الوسوم

يعد الحنيذ من أشهر الأكلات التقليدية في الخليج العربي واكثر المطابخ شهرة لعمل الحنيذ في الخليج هو المطبخ السعودي والمطبخ اليمني ، وقد لاقى شعبية كبيرة في الشرق الأوسط وخاصة مصر حيث يوجد مجموعة متخصصة في عمل الأكل الخليجي في مصر وخاصة الحنيذ السعودي، ومن خلال مقالنا سوف نقوم بشرح طريقة عمل الحنيذ السعودي في المنزل بطريقه سهلة وبسيطة فتابعونا. مقادير المطلوبة لعمل الحنيذ السعودي 3 كيلو من اللحم.

كوب من الزيت النباتي.

عدد اثنين ثمرة من الطماطم مقطع إلى شرائح.

عدد اثنين بصلة مقطع إلى شرائح.

ثلاثة أكواب من الرز ألبسمتي.

خمسة فصوص ثوم مقطع إلى شرائح.

عدد اثنين ثمرة فلفل اخضر حلو مقطع إلى شرائح.

عدد 2 ملعقة صغيرة من الملح ومثلهم من الفلفل الأسود.

ملعقة من الكمون، ملعقة من ألكركم، هيل أربعة حبات.

ورق الليمون ملعقة صغيرة.

ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

ثلاثة أوراق غار، وثلاثة أوراق من الموز.

عود من القرفة، وثلاثة حبات قرنفل. خطوات تحضير الحنيذ السعودي نقوم بغسل اللحم جيدا ونضعه في إناء كبير.

ثم نقلب الملح والفلفل والكركم والبهارات والكمون في طبق صغير خارجي.

ثم نضيف جميع البهارات السابقة بعد تقليبهم إلى اللحم ونقلب اللحم مع البهارات جيدا حتى تصبح اللحم متبلة جيدا.

نقوم بإحضار مقلاة كبيرة ونضع بها بعض الزيت ثم نضع اللحم ونقلب جيدا على النار حتى يتغير اللحم إلى اللون البني.

نقوم بإحضار إناء ضغط يستوعب كمية اللحم ونضع في اسفل الإنآء ورق الليمون وورق الموز بعد غسلهم جيدا.

نضع نصف كمية البصل فوق ورق الليمون والموز بالتساوي، ثم نضع نصف كمية الثوم والطماطم والفلفل الخضر.

نضع كمية اللحم فوق طبقت الخضروات السابقة ونوزعها بالتساوي، ثم نكرر هذه الطبقة من الكمية المتبقية مرة أخرى فوق اللحم.

نغطي اللحم بورق الموز والليمون المتبقي ونغلق إناء الضغط جيدا ونتركه على نار هادئه من ساعة إلى ساعة ونصف.

نضع كمية من الماء لسلق الأزر ونتركه حتى يغلي ونضيف القليل من الزيت والملح.

نقوم بوضع الزعفران على الأزر ونتركه حتى يصبح ناضجا.

ثم نقوم بوضع الأزر في أطباق التقديم وفوقه اللحم والمكسرات.

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