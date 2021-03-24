كريم الكولاجين السحري لبشرة نضرة وناعمة وتضج بالحيوية نقدم لكم خطوات تحضيره، الحصول على بشرة نضرة وصافية خالية من الحبوب هو الحلم الذي تسعى خلفه كل فتاة وسيدة، فالبشرة الصحية الناعمة وكريم الكولاجين السحري هو سر الحصول على بشرة نضرة وناعمة وتضج بالحيوية طوال الوقت، ويمكنكِ إعداده في المنزل دون صرف الكثير من الأموال على الكريمات الموجودة في الأسواق وهو ما سوف نعرضه فيما يلي.

كريم الكولاجين السحري في المنزل

يتوافر أنوع كثيرة من الكريمات الغنية بالكولاجين في الأسواق ولكنها تكون باهظة الثمن، ولكن يمكنكِ أن تقومي بإعداد كريم الكولاجين في المنزل بعدة وصفات بمكونات طبيعية وبسيطة:

الوصفة الأولي:

وصفة لبان الدكر؛ فلبان الدكر غني بالكولاجين ويساعد في شد البشرة وعلاجها من آثار الحبوب قومي بوضع ملعقة كبيرة من لبان الدكر في كوب من ماء الورد واتركيه حتى يتحول إلى اللون الأبيض ثم قومي بوضعه في بخاخ صغير و احتفظي به في الثلاجة وقومي في استخدامه في أي وقت.

الوصفة الثانية:

ماسك الأرز؛ ملعقتين من الأرز المطحون مع ثلاث ملاعق من الحليب ونصف ملعقة من العسل النحل.

الكولاجين من العناصر الهامة للبشرة ويؤثر عليها بصورة مباشرة فعند استخدام الكولاجين بشكل منتظم سوف تلاحظين فرق كبير في بشرتك، والكولاجين له الكثير من الفوائد أهمها: