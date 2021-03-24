كريم الكولاجين السحري لبشرة نضرة وناعمة وتضج بالحيوية نقدم لكم خطوات تحضيره، الحصول على بشرة نضرة وصافية خالية من الحبوب هو الحلم الذي تسعى خلفه كل فتاة وسيدة، فالبشرة الصحية الناعمة وكريم الكولاجين السحري هو سر الحصول على بشرة نضرة وناعمة وتضج بالحيوية طوال الوقت، ويمكنكِ إعداده في المنزل دون صرف الكثير من الأموال على الكريمات الموجودة في الأسواق وهو ما سوف نعرضه فيما يلي.كريم الكولاجين السحري في المنزل
يتوافر أنوع كثيرة من الكريمات الغنية بالكولاجين في الأسواق ولكنها تكون باهظة الثمن، ولكن يمكنكِ أن تقومي بإعداد كريم الكولاجين في المنزل بعدة وصفات بمكونات طبيعية وبسيطة:
- الوصفة الأولي:
وصفة لبان الدكر؛ فلبان الدكر غني بالكولاجين ويساعد في شد البشرة وعلاجها من آثار الحبوب قومي بوضع ملعقة كبيرة من لبان الدكر في كوب من ماء الورد واتركيه حتى يتحول إلى اللون الأبيض ثم قومي بوضعه في بخاخ صغير و احتفظي به في الثلاجة وقومي في استخدامه في أي وقت.
- الوصفة الثانية:
ماسك الأرز؛ ملعقتين من الأرز المطحون مع ثلاث ملاعق من الحليب ونصف ملعقة من العسل النحل.تأثير الكولاجين على البشرة وأهم فوائده
الكولاجين من العناصر الهامة للبشرة ويؤثر عليها بصورة مباشرة فعند استخدام الكولاجين بشكل منتظم سوف تلاحظين فرق كبير في بشرتك، والكولاجين له الكثير من الفوائد أهمها:
- يساعد على شد البشرة وحمايتها من علامات الشيخوخة.
- يعمل على ترطيب البشرة بعمق وفاعلية فيحميها من الجفاف وآثاره الضارة.
- يحافظ على الماء الموجود في الجلد والذي بدوره يجعل الجلد رطب لمدة طويلة.
- يساعد على التخلص من آثار حب الشباب والندوب البسيطة التي توجد في البشرة.
- يعالج آثار الحروق والجروح البسيطة التي لا تحتاج إلى تدخل طبي عميق.
- يساعد الكولاجين في تحسين صحة البشرة ويجعلها تبدو أكثر حيوية.
- يعمل الكولاجين على تغذية الجلد.
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كريم الكولاجين السحري لبشرة نضرة وناعمة وتضج بالحيوية نقدم لكم خطوات تحضيره، الحصول على بشرة نضرة وصافية خالية من الحبوب هو الحلم الذي تسعى خلفه كل فتاة وسيدة، فالبشرة الصحية الناعمة وكريم الكولاجين السحري هو سر الحصول على بشرة نضرة وناعمة وتضج بالحيوية طوال الوقت، ويمكنكِ إعداده في المنزل دون صرف الكثير من الأموال على الكريمات الموجودة في الأسواق وهو ما سوف نعرضه فيما يلي.كريم الكولاجين السحري في المنزل
يتوافر أنوع كثيرة من الكريمات الغنية بالكولاجين في الأسواق ولكنها تكون باهظة الثمن، ولكن يمكنكِ أن تقومي بإعداد كريم الكولاجين في المنزل بعدة وصفات بمكونات طبيعية وبسيطة:
- الوصفة الأولي:
وصفة لبان الدكر؛ فلبان الدكر غني بالكولاجين ويساعد في شد البشرة وعلاجها من آثار الحبوب قومي بوضع ملعقة كبيرة من لبان الدكر في كوب من ماء الورد واتركيه حتى يتحول إلى اللون الأبيض ثم قومي بوضعه في بخاخ صغير و احتفظي به في الثلاجة وقومي في استخدامه في أي وقت.
- الوصفة الثانية:
ماسك الأرز؛ ملعقتين من الأرز المطحون مع ثلاث ملاعق من الحليب ونصف ملعقة من العسل النحل.تأثير الكولاجين على البشرة وأهم فوائده
الكولاجين من العناصر الهامة للبشرة ويؤثر عليها بصورة مباشرة فعند استخدام الكولاجين بشكل منتظم سوف تلاحظين فرق كبير في بشرتك، والكولاجين له الكثير من الفوائد أهمها:
- يساعد على شد البشرة وحمايتها من علامات الشيخوخة.
- يعمل على ترطيب البشرة بعمق وفاعلية فيحميها من الجفاف وآثاره الضارة.
- يحافظ على الماء الموجود في الجلد والذي بدوره يجعل الجلد رطب لمدة طويلة.
- يساعد على التخلص من آثار حب الشباب والندوب البسيطة التي توجد في البشرة.
- يعالج آثار الحروق والجروح البسيطة التي لا تحتاج إلى تدخل طبي عميق.
- يساعد الكولاجين في تحسين صحة البشرة ويجعلها تبدو أكثر حيوية.
- يعمل الكولاجين على تغذية الجلد.
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