طريقة بسبوسة بحشو سينابون بالقرفة في 15 دقيقة حلويات شرقية سهلة

بسبوسة سينابون بالقرفة في دقايق، حضرت الشيف نجلاء الشرشابي طبق حلويات مفضل لدى الكثيرين الكبار والصغار وهو مزيج من طبقات البسبوسة بالسينابون ولا تستغرق الكثير من الوقت في إعدادها، كما إن الشيف قامت بتحضيرها بمكونات بسيطة جدا متوفرة في المنزل ويمكن عملها بنفس طعم ومذاق المحلات الرائع، ولابد أن تتابعي خطوات عمل تلك الحلى الرائع المناسب جدا لتلك الفترة من فصل الربيع حيث تمد الجسم بالحيوية والطاقة اللازمة له.

البسبوسة عامة من حلويات الشرقية التي ترغب ربات البيوت في إتقان عملها مثل بسبوسة الحلواني ولا تكون ذلك إلا إذا تم أتباع نصائح هامة لعمل بسبوسة يتذكرها لكم في نهاية مقال.

كوب من دقيق السميد الناعم. كوب من حليب بودرة. نصف كوب من السكر. ملعقة كبيرة من بيكنج باودر. ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام. أثنين ملعقة كبيرة من القرفة. بيضة كبيرة بحرارة الغرفة. نصف كوب من الزيت النباتي. ربع كوب من الماء. علبة من القشطة بوزن 170 جرام. ملعقة كبيرة من السكر البني. نصف علبة من لبن محلى مكثف. نصف علبة من قشطة. 5 قطع من جبن كريمي.

في بولة كبيرة ضعي البيض مع الفانيليا والزيت والماء والقشطة وأخفقيهم معا جيدا حتى تمتزج كل مكونات معا جيدا.

ثم ضيفي عليهم الكاكاو الخام وقلبي المكونات كلها مع بعضها وضيفي إليهم السكر والقرفة وتقليب معا حتى يتم مزجهم معا.

ضيفي دقيق السميد مع الحليب البودرة والبيكنج باودر بعد نخله ثم قلبي برفق كل مكونات حتى تمتزج فقط لا تكثري في تقليب.

ثم صبي المكونات في صينية الفرن المدهونة بالقليل من السمنة ورشة دقيق سميد وتترك على حرارة 180 بالفرن لمدة 20 دقيقة.

ثم تخرج البسبوسة من الفرن وتترك جانبا حتى نجهز صوص والشربات التي يصب على الوجه.

في بولة صغيرة ضعي الحليب من السكر وقليبهم معا جيدا وأرفعيهم على النار حتى غليان وعليهم عصير ليمون.

عندما يثقل صبي على البسبوسة وهو ساخن وهي ساخنة، واتركيهم جانبا، ثم أحضري وعاء أخر وضيفي مكونات صوص جبنه.

بوضع الحليب المكثف مع الجبن الكريمي والقشطة وأخفقيهم معا بالمضرب الكهربائي وصبيه على البسبوسة.

وادخلي الصينية مرة ثانية إلى الفرن لمدة 5 دقائق فقط وأخرجيها من الفرن وقدميها بالهناء والشفا.

أسهل طريقة البسبوسة سينابون في دقايق

احضر عدد إثنان كوب من حليب بودرة. عدد إثنين كوب من دقيق سميد الناعم. كوبان من الماء. كوب من السكر الأبيض. كوب من الزيت النباتي. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقتان من البيكنج بودر كبيرة. عبوتان من القشطة. شربات بسبوسة جاهز. ملعقة صغيرة من القرفة. ملعقتان من السكر البودرة.

طريقة بسبوسة سينابون بالقرفة في 15 دقيقةخطوات تحضير بسبوسة سينابون بالقرفة