طبق عجة البان كيك بطريقة جديدة ومختلفه حسب المطبخ المصري

البان كيك من اشهي الأطباق التي يمكن تقديمها وصفات العجة كثيرة تختلف على حسب رغبة كل بيت، حيث أن العجة من اشهر الأكلات في البيوت المصرية واكثرها فائدة خصوصا في وجبة الفطور لذلك يسعى الكثير من المغتربين والمصريين لمعرفة طرق مختلفة لعملها لكي تناسب ذوق كل بيت فمنها عجة البان كيك وعجة البيض بالخضار وعجة القرنبيط بالفرن وأنواع اخزي كثيرة وطريقة بعض منهم بالتفصيل سوف نعرضها الآن خلال السطور التالية.

3 بيضات. كوب ونصف حليب. 3 ملاعق من الدقيق. فلفل ألوان. مشروم طازج. ملعقتين من الزيت. صدر دجاج مسلوق أو مكعبات رومي مدخن. ملح. فلفل اسود.

مكونات عجة البان كيكطريقة تحضير عجة البان كيك

نقوم بخفق البيض والحليب والدقيق بمضرب يدوى ثم يقطع الخضار إلى مكعبات صغيرة ويقطع المشروم أيضا مكعبات صغيرة ويضاف باقي المكونات وتنبل بصورة جيدة ثم ندهن طاسة زيت خفيف ونضع مقدار من الخليط مثل تسوية البان كيك ونقلبه من الجهة الأخري حتى نفاذ الكمية.

6 بيضات. 3 ملاعق كبيرة من الحليب منزوع الدسم. ملح حسب الرغبة. واحد بصلة. ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. ملعقة صغيرة من البقدونس المفروم. ملعقة صغيرة من نعناع مجفف.

مكونات عجة البيض بالخضارطريقة تحضير عجة البيض بالخضار

نقوم بخفق البيض مع الحليب والملح والفلفل الحلو والبصل والبقدونس والنعناع في وعاء بالشوكة ثم نضع الزيت في مقلاة ثم نضع علية المزيج وعندما تنضج العجة نقوم بطويها بالنصف ثم تقدم مع الطماطم الكرزية.

مكونات عجة القرنبيط بالفرن

مقادير ألتغليفه :

2 كوب من البقسماط. ملعقة صغيرة من النشا. نصف ملعقة صغيرة من البابريكا. رشه من ألكركم ورشة من الكاري. 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. قرنبيط واحد حبة. بيضتين. ربع ملعقة ملح صغيرة ومثلها فلفل وكمون ألكركم والكاري وبصل بودر. 2 ملعقة كبيرة من الخردل.

نقوم بتقطيع القرنييط إلى أحجام متساوية. ثم نقوم بسلقة في قدر من الماء. ثم نصفي القرنبيط من الماء بعد سلقة ثم نتركها حتى تبرد. نقوم بخفق البيض في أناء متوسط ثم إضافة ألكركم والكاري والكمون والفلفل الأسود والملح والخردل والبصل البودر. ثم نقوم بتحضير ألتغليفه حيث نقوم بوضع البقسماط في أناء ثم نكهي ألكركم والكاري و البابريكا ثم نضيف النشا ونخلطه جيدا حتى تمتزج المكونات. نقوم بوضع القرنبيط في البيض أولا ثم في خليط البقسماط حتى تغلف من جميع الجهات. ثم ننض ورق زبدة في صنية ونرص القرنبيط ثم نسكب الزيت على وجهه ثم ندخلهم الفرن على حرارة 180 درجة مئوية حتى ينضج القرنبيط ويتخمر ثم نخرجه من الفرن ونقدمه.

طريقة تحضير عجة القرنبيط بالفرن