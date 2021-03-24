5 حبات من بطاطس يكونوا مسلوقين ومهروسين فلفل اسود ملح ملح بابريكا حسب الرغبة ورشة من جوزة الطيب 4 ملاعق من البقسماط إضافة كزبره ناشفه ثم إضافة لحمة مفرومه معصجه 2 بيضه وأضافه 3 ملاعق لبن عليهم دقيق وبقسماط وجبنه موتزاريلا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كروكيت البطاطس المحشو بالجنبة الموتزريلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.