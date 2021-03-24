يعد طبق الجمبري من المأكولات البحرية الغنية بالفوائد والمفضلة لكثير منا الأشخاص ويمكن تقديمه بأكثر من طريقه مختلفه كطبق رئيسي أو مقبلات وكثير من الأشخاص تبحث عن طريقه تحضيره فطبق الجمبري بالثوم والبارميزان من الأطباق سهله التحضير والشهية والصحية والغنية بالبروتينات والعديد من المعادن والفيتامينات المهمة ويعد طبق قليل السعرات الحرارية، ومن المعروف أن اغلب الأطباق الشهية تأتي من اشهر المطابخ العربية ومنها المطبخ المغربي والخليجي وبتأكيد المطبخ المصري والسوري.

وطبق الجمبري له عدة أنواع وعدة طرق لطهي من اشهرها طاجن الجمبري والجمبري المقلي والمشوي وأيضا الطريقة التي نتحدث عنها اليوم وجبة الجمبري بالثوم والبارميزان والتي سوف نشرح كافة تفاصيلها في السطور التالية.

كيلو واحد من الجمبري متوسط الحجم أو الجمبري (الجامبو). ثلاثة ملاعق كبيره من الزبدة. ملعقه صغيره من بودره الثوم. كوب من الجبن البارميزان المبشور. بقدونس حسب الرغبة. كوب من الخبز المفتت. ملعقه صغيره من الملح الناعم. اثنان ملعقه كبيره من الزيت العادي أو زيت الزيتون حسب الرغبة. ملعقه صغيره من الفلفل الأسود المطحون.

بعد أحضار جميع المكونات لتحضير طبق الجمبري بالثوم والجبن البارميزان نقوم بإحضار طبق زجاجي مجهز برذاذ طهي غير لاصق ويسخن الفرن مسبقا حتي درجه حراره 175 درجه مئويه.

يتم وضع الجبن البارميزان مع الخبز المفتت والبقدونس ومسحوق الثوم والفلفل الأسود المطحون والملح ويقلب جيدا مع الجمبري

يتم وضع الزبدة علي الجمبري في طبق التحضير المجهز ويوضع عليهم بعض من الخبز المفتت.

يوضع الجمبري في الفرن 20 دقيقه تقريبا حتي يتم الطهي جيدا و3 دقائق علي أعداد الشواء ليصبح الون بني فاتح وجاهز للتقديم.

القيمة الغذائية لطبق الجمبري بالثوم والبارميزان

مقادير طبق الجمبري بالثوم والبارميزانطريقه أعداد طبق الجمبري بالثوم والبارميزان

بعد معرفه الطريقة لعمل طبق الجمبري بالثوم والبارميزان لابد من ذكر القيمة الغذائية الكبيرة في طبق الجمبري الذي يحتوي علي الفيتامينات والبروتينات بالإضافة إلي الأحماض الاوميغا3 ويحتوي علي الأملاح المعدنية التي يحتاجها الجسم وقليل من السعرات الحرارية فهو يحتوي علي 84 سعره حراريه و18 غرام بروتين تقريبا.