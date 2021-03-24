مكون سحري خطير نضعه على الشعر لتنعيم وفرد الشعر المجعد الهايش نتيجة من أول استخدام

تنعيم وفرد الشعر المجعد الهايش، تسعى معظم النساء للتألق والتميز، ويعد شعر المرأة عنوان لجمالها وتألقها لذلك يبحث النساء أصحاب الشعر المموج أو المجعد إلى وصفات بمكون واحد يمكن من خلاله المساعدة على فرد الشعر وتنعيمه ويعمل على تطويل الشعر ، وهذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال.

مكون نضعه على الشعر لتنعيم وفرد الشعر المجعد الهايش

هناك طرق عديدة وطبيعة لفرد الشعر وتنعيمه، وفيما يلي سنقوم بمناقشة طرق طبيعية لتنعيم الشعر:

وهو يساهم بشكل كبير وفعال في الحصول على شعر صحيّ وحيوي وذلك بتدليك الشعر به.

ومن الممكن أيضاً خلطه مع بعض الزيوت الأخرى كزيت جوز الهند، وزيت اللوز، وزيت الخروع، وزيت الخزامى، وزيت الزعتر.

وحتى تحصلي على نتائج مميزة ينصح الخبراء بمزج عدة زيوت من هذه الأنواع معاً،وتطبق هذه الزيوت على الشعر يومياً لتنعيم وفرد الشعر المجعد الهايش .

كما يجب الاستمرار على هذه الوصفة حتى تصلى على أفضل نتيجة في فرد الشعر الهايش .

زيت الزيتون لفرد الشعر المجعد الهايش

يساهم خل التفاح في تنظيف فروة الرأس بشكل فعال وكبير.

وفروة رأس نظيفة تعني شعر صحي ولامع وجذاب، فهو يساعد في موازنة مستوى الحموضة في الشعر فيعمل على تحفيز نموه.

يمكن تطبيق خل التفاح على الشعر عبر إضافة ملعقة أو اثنين وتخفيفها بكوب ماء، ينصح بالاستمرار على هذه الوصفة لانها فعاله في فرد الشعر كما تعمل أيضاً على تطويل الشعر وتكثيفه .

ثم غسل الشعر بالشامبو وغسله بالخل المخفف كشطفه أخيرة، وترك الشعر حتى يجف في الهواء الطلق.

خل التفاح لتنعيم الشعر

جل الصبار لتنعيم وفرد الشعر وتطويلة

جل الصبار يحتوي على عدة خصائص مهمة للبشرة والشعر، تلك الخصائص تترك الشعر ناعماً ومحتفظ رطوبته.

وهو مكون طبيعي مهم جداً غير فوائد ترطيبه العديدة فهو يعمل على تنظيف فروة الرأس، والتخلص من القشرة المزعجة.

وهذا لأنه يتخلل إلى الشعر بسلاسة وبشكل طبيعي لا يسبب أي أضرار. من إحدى الطرق الفعالة لتنعيم الشعر والحفظ على بقائه رطب لفترة طويلة هي مزج جل الصبار مع زيت الزيتون.

كيفية استخدام وصفة جل الصبار لتطويل الشعر وتنعيمه

نصف كوب من جل الصبار يتم مزجه مع نصف كوب من زيت الزيتون الدافئ.

ونقوم بتدليك فروة الرأس لتنشيط الدورة الدموية وتحفيز نمو بصيلات الشعر لمدة 10 دقائق، من المعروف أن الصبار يدخل في الكثير من صناعه مستحضرات التجميل للعناية بالشعر لتنعيم الشعر وتطويل الشعر وتكثيفه

يتم تغطية الشعر بغطاء الاستحمام وإبقائه هكذا لمدة ساعة إلى ساعتين. يفضل غسله بشامبو خالي من أي مواد كيميائية .

في نهاية المقال وبعد أن قمنا بذكر عدد من المكونات التي يمكن وضعها على الشعر وتقوم بتنعيم وفرد الشعر المجعد لكي يعلمها جميع السيدات محبي التألق والجمال.