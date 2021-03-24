طريقة عمل كيكة السينابون، كيكة بطريقة سهلة وطعم سيبهرك ويبهر أسرتك زي المطاعم، قوام هش وطري بطبقة مقرمشة من المكسرات والبسكويت والكورن فليكس، سنتعرف بالتفاصيل علي طريقة عمل كيكة السينابون زي المحلات للشيف فاطمة أبو حاتي.

2 كوب وربع دقيق.

كوب سكر.

كوب حليب.

1/2 كوب زيت.

3 بيض.

ملعقة كبير خل.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

أضيف البيض والفانيليا والسكر وأضربيهم كويس جداً، حتى يصبح الخليط فوم ولونه أبيض.

أضيفي نصف كوب من الزيت، وأضيفي إليه كوب من الحليب، وملعقة كبيرة من الخل.

أخلطي الدقيق مع البيكنج باودر وضعيهم علي الخليط السائل واضربيهم علي سرعة عالية، حتى يختلط خليط كيكة السينابون معاً ونزلي الجوانب والحروف جيداً من الدقيق.

معاً ونزلي الجوانب والحروف جيداً من الدقيق. وفي قالب مقاس 26 أدهنيه سمنة ورشيه بالدقيق، ثم افرغي به خليط كيكة السينابون، وادخليه في فرن مسخن مسبق علي درجة حرارة 170 درجة، وقبل دخولها إلي الفرن قومي بتحضير طبقة التزيين التي ستوضع قبل دخولها إلي الفرن .

نص كوب سكر بني.

كوب كورن فليكس.

كوب بسكويت مكسر.

كوب من العين الجمل المكسر.

ملعقة من القرفة المطحونة.

طريقة عمل كيكة السينابون بالمقادير:طريقة تحضير كيك السينابون:مقادير طبقة التزيين المقرمشة لكيك السينابون

أخلطيهم معاً وقومي بتوزيعهم بهدوء علي وجه كيكة السينابون ، حتى لا تهبط تعطي طعم مقرمش رائع للكيكة، ثم ادخليها الفرن علي درجة 170مئوية لمدة 45 دقيقة أو حسب ما يتم تسويتها في فرنك، ويمكنك تزيينها صوص من الكراميل والحليب المكثف صوص السينابون المعروف.

4 ملاعق حليب.

كوب وربع من السكر الباودر.

ملعقة كبيرة زبدة.

1/4 كوب جبنه كريمي.

1/2 ملعقة من الفانيليا.

مكونات صوص السينابون

قومي بخلط المكونات بالمضرب حتى يتكون لديك صوص كريمي يمكنك به تزيين كيكة السينابون بعد خروجها من الفرن، واستمتعي بألذ وأسهل طريقة عمل كيكة السينابون الرائعة لأولادك .