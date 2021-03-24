زيوت لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة فائقة خلال أيام قليلة وستلاحظين الفرق

زيوت لتطويل الشعر بشكل اسرع، وكما هو معروف أن الشعر يتقصف ويتساقط في فصل الخريف والشتاء، لذلك فتحاول كثير من السيدات البحث علي علاج فعال وسريع للشعر، ودائماً الطرق العلاجية تكلف الكثير من المال والمجهود، فلقد جئنا لك ببعض الزيوت الطبيعية التي ستساعدك في الحفاظ علي شعرك من التلف وتنعيمه وبدون تكاليف.

زيوت لتطويل الشعر

لقد منحنا الله بموارد طبيعية مختصة لعلاج كل جزء في الإنسان، ومن ضمن هذه الأشياء فهناك زيوت طبيعية تعالج مشاكل الشعر وتقضي عليها نهائياً، كل ما عليك هو استخدمها باستمرار وبطريقة صحيحة، وبعدها لن تحتاجي للذهاب لمراكز العناية بالشعر وغيره.

زيت اللوز لتطويل وتنعيم الشعر

يعتبر زيت اللوز من اهم أنواع الزيوت المفيدة للشعر، حيث إنه يساعد علي تطويل الشعر وتخلصك من الحكة وتعطي لمعان للشعر وتعزز نموه من الجذور وتخلصنا من الميكروبات الموجودة بفروة الرأس، فزيت اللوز ممتاز جداً للتخلص من القشرة والفطريات، قومي باستخدامه لشعرك عن طريقة تدفئته قليلاً بعدها دلكي فروة الرأس جيداً بالزيت وغطي شعرك بفوطة مبللة بماء دافئ واتركيه لمدة 30 دقيقة، كرري هذه الخطوات 3 مرات أسبوعياً.

زيت الخروع

كما هو معروف فهذا هو افضل أنواع الزيوت واكثرها انتشاراً ويستخدم كثيراً في من الأشياء، هذا الزيت يخمل حجم الشعرة ويطولها وينبت الشعر من أماكن قليلة التنبيت، ويحمي فروة الرأس بكثير من الأمراض مثل أمراض الصدفية والقشرة والفطريات، حيث يعمل كطبقة عازلة من تقلبات الطقس ودرجة الحرارة، ضعي القليل من الزيت بيديك ودلكيه وبعدها وزعيه علي شعرك ودلكي فروة رأسك بشكل دائري حتي جذور الشعر لمدة 10 دقائق، كرري الخطوات السابقة كل يوم قبل النوم، واغسلي شعرك جيداً صباح اليوم التالي.

خلطة الزيوت

هذه الخلطة ستساعدك علي ترطيب الشعر والتخلص من الجفاف وتطويله بشكل ملحوظ وتقوية الشعر من الجذور حتي الاطراف، كل ما عليك اتباع الاتي: