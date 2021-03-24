أهم أسرار عمل البطاطس المقلية مقرمشة وذهبية بطريقة صحية خالية من الزيت

أهم أسرار عمل بطاطس مقلية مقرمشة وذهبية بطريقة صحية دون أن تشرب الزيت، البطاطس المقلية من أشهى أنواع المقبلات على مائدة الطعام وكلنا نحب تناولها مع الوجبات ويفضلها الكبيرون ويعشقها الصغار ولكن البطاطس المقلية تتشيع بالزيت والدهون مما يؤثر على صحتنا جميعا خاصة كبار السن والأطفال والمرضى، لذلك سوف نوضح لكم الأسرار التي تمكنكم من عمل البطاطس المقلية بدون أن تتشبع بالزيت ومقرمشة كما نقدمها لكم بطريقة صحية وباللون الذهبي الذي يفضله عشاق البطاطس.

أسرار البطاطس المقلية بطريقة صحية خالية من الزيت

عندما نذهب إلى المطعم تقدم لنا البطاطس المقلية بلونها الذهبي وتكون مقرمشة وخالية من الزيت، ولكى تحصلين على البطاطس المقلية فى المنزل بطريقة المطاعم وتكون آمنة غلى صحتك وصحة أسرتك علكيي إتباع الطريقة الأتية.

طريقة عمل البطاطس المقلية الصحية بطريقة المطاعم

يتم غسل البطاطس جيدا قبل عمل أي شيء ثم يتم تقشير الكمية المراد قليها ، ثم يتم تقطيع البطاطس على شكل أصابع متوسطة الحجم بمعنى ألا تكون رفيعة أو سميكة ثم تغسل مرة أخرى بالماء.

يتم وضع أصابع البطاطس في وعاء به ماء مثلج ويضاف إليه الخل بمعدل ربع كوب لكل كيلو جرام من البطاطس، ثم يضاف ملح الطعام حسب الرغبة ونقوم بإدخال الوعاء داخل الثلاجة لمدة ساعة كاملة حتى نحافظ على المياه مثلجة.

بعد مرور الساعة يتم إخراج الوعاء من الثلاجة ووضعه على النار لدرجة الغليان ثم نقوم بتصفية البطاطس من المياه، ونقوم بتحضير المقلاة بزيت غزير إلى أن يسخن جيدا ثم ننزل بالبطاطس داخل المقلاة ، ويجب الحذر من كثرة التقليب فى البطاطس حتى لا تتكثر، وعندما تكتسب اللون الذهبي يتم خروجها من الزيت ولكي أن تستمتعي بالبطاطس المقلية ذهبية اللون ومقرمشة ولن تكون مليئة بالزيت بل ستكون خالية من الزيت وصحية.

فوائد هامة للبطاطس

البطاطس من الأكلات المليئة بالفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الإنسان، فنجد أن البطاطس بها بروتين ودهون وسعرات حرارية وبها بوتاسيوم وماغنسيوم وفيتامين سي وفيتامين ب6 وينصح طهي البطاطس بالقشور بعد تنظيفها جيدا لما بها من عناصر غذائية.

البطاطس لها فاعلية كبيرة في حماية عظام الجسم لما تحتويه على حديد وزنك يساعد على إنتاج الكولاجين اللازم للحفاظ على العظام. الحفاظ على صحة القلب لما تحتوي عليه من ألياف غذائية وبوتاسيوم تعمل على تنظيم مستوي الكوليسترول في الدم. تساهم بشكل كبير في الحماية من الإصابة بالسرطان لاحتوائها على مضادات الأكسدة تعزيز عملية الهضم والحماية من الإمساك.

استخدامات للبطاطس بعيدة عن الأكل قد تدهشك

يوجد العديد من الاستخدامات المدهشة للبطاطس بعيدة عن مجال الأكل مثل أنها قد تعالج من أثار حروق الشمس وذلك بوضع قطعة منها بعد تقشيرها على الجزء المصاب بحروق الشمس وقد يتم هرس البطاطس أيضا ووضعها على الجزء المصاب، ولها استخدامات أخرى تتمثل فى إزالة البقع عن الملابس وتلميع الأحذية وتنظيف اليدين عن طريق فركها بالجزء المراد تنظيفه.

كما يتم استخدام البطاطس فى الاستفادة من فوائدها العلاجية مثل علاج الصداع عن طريق وضع قطعة منها فوق الرأس، وعلاج الإمساك لاحتواءها على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن، كما أن عمل عصير البطاطس يقلل من نسبة الكوليسترول فى الدم وللوقاية من الإصابة من الأمراض السرطانية.

كما يمكنا الاستفادة من البطاطس فى مجال العناية بالجمال فتستخدم فى تفتيح البشرة والتخلص من حب الشباب، وتستخدم أيضا فى تفتيح منطقة تحت الإبطين عن طريق فرك هذه المنطقة بقطعة بطاطس لمدة ثلاث دقائق ثم غسلها جيدا.

طريقة تخزين وحفظ البطاطس

البطاطس من الأطعمة التي لا يمكن الاستغناء عنها طوال العام لذلك قد تلجأ ربة المنزل لحفظ البطاطس للاستخدام فى أي وقت تحتاج إليها، لذلك نوضح لكم كيفية حفظ البطاطس.

يمكنك حفظ البطاطس فى الفريزر وذلك باحتيار البطاطس ذات الحجم الكبير ثم تقشيرها وتقطيعها إلى الحجم المناسب، ثم تغسل بالماء وتصفى جيدا.

يتم تسخين الزيت فى مقلاة كبيرة ونضع البطاطس للقلى حتى نحصل على اللون الذهبي، ثم نقوم بإخراجها من الزيت ونضعها على مناديل ورقية حتى تبرد تماما وتصفي من الزيت ثم نعبئها فى أكياس ونغلقها جيد مع مراعاة إخراج الهواء من الأكياس ونضعها فى الفريزر لحين الاستخدام.

طريقة عمل بطاطس محمرة ومقرمشة في الفرن

لعمل البطاطس المحمرة فى الفرن يتم تحضير كيلو بطاطس وتقشر ثم تقطع إلى أصابع وتشطف جيدا بالماء، ثم يتم تحضير صينية وتدهن بالزيت ثم نضع البطاطس فى الصينية ونقوم برشها بالزيت وتقلب جيدا، ثم نرش البطاطس بالملح والفلفل الأسمر ونقوم بتقليبها مرة أخرى ثم ندخلها الفرن بشرط أن يكون الفرن ساخن جدا ويتم تقليب البطاطس من حين لأخر إلى أن تتحول إلى اللون الذهبي وتكون مقرمشة، ثم نخرجها من الفرن ونضيف إليها رشه ملح وفلفل أسود.

طريقة عمل بطاطس مقلية مقرمشة بملعقة من النشا

نقدم فى هذه الطريقة سر قرمشة البطاطس الخطير الذي يتمثل فى مكون بسيط ألا وهو النشا، وفى تلك الطريقة نقوم بتقشير الكمية المناسبة لاحتياجنا من البطاطس وتقطع إلى أصابع متوسطة الحجم للحصول على أفضل نضج.

نقوم بغسل أصابع البطاطس المقطعة ونضعها فى ماء به نصف كوب من الخل لمدة نصف ساعة تقريبا ثم تغسل جيدا وتصفى من الماء.

بعد أن تصفى البطاطس من الماء نقوم برشها بمسحوق النشا وتقلب جيدا لضمان وصول النشا إلى كل البطاطس المقطعة.

يتم تسخين كمية مناسبة من الزيت فى مقلاة ونضع البطاطس بالتدريج منعا للالتصاق وأول ما تبدأ البطاطس فى التشميع نقوم بتقليبها برفق.

يتم إخراج أصابع البطاطس من الزيت أول ما يتحول لونها للون الذهبي وتصفى جيدا من الزيت وتقدم مع الكاتشب والمايونيز بحسب الرغبة.