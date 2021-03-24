طريقة عمل البسبوسة بالسميد للشيف هبة أبو الخير خطوة بخطوة

طريقة عمل البسبوسة بالسميد ، تعتبر البسبوسة احد أنواع الحلوي المفضلة لدي معظم الناس، وهي من اكثر الحلويات التي تأخذ كهدايا عند زيارة الأقارب أو تقدم للضيوف، وأيضاً ترتبط ارتباط وثيق بالمناسبات والاحتفالات العائلية وخاصةً بالليالي الرمضانية، ونظراً لاقتراب شهر رمضان المجيد، فيكثر الطلب علي تحضير البسبوسة بالمنزل، لذلك جئنا إليك بأسهل واسرع طريقة لتحضيرها.

طريقة عمل البسبوسة بالسميد

تعد البسبوسة من الحلويات الشرقية المعروفة حول العالم، وتختلف طرق إعدادها من بلد لأخري، فهناك نوعين من البسبوسة وهي المصرية والسورية، ولكنها تختلف في مكوناتها وطعمها علي حسب طبيعة المكان، دعنا نعرض لك طريقة تحضيرها علي طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي.

3 كوب سميد ناعم.

2/3 ثلثين كوب سمنة ذائبة.

1/3 كوب جوز هند ناعم.

2/3 ثلثين كوب حليب كامل الدسم.

1/3 كوب شربات ثقيل يمكنك استبداله بعسل الجلوكوز.

أولاً أضيفي السميد وعليه السمنة المذابة وقومي بالتقليب حتي تتأكدي أن السميد تم تغليفه بالسمنة جيداً، بعدها قومي بسكب جوز الهند اليهم وقلبيهم قليلاً واتركيهم جانباً. في وعاء عميق اخلطي الحليب والشربات الثقيل واخلطيهم جيداً، وقومي بتدفئة الخليط قليلاً علي نار هادئة، ولكن لا تجعليه يصل لمرحلة الغليان، بعدها قلبي خليط الحليب الدافئ جيداً حتي تتأكدي أن الشربات ذاب بشكل نهائي. أضيفي خليط الحليب الدافئ إلي خليط السميد وقلبيهم قليلاً حتي يمتزجوا معاً. احضري صينية مقاس 32 حروفها غير عالية، غلفيها بسمنة حتي الحروف، اسكبي خليط البسبوسة في الصينية وقومي بتحريك الصينية علي الرخام حتي يخرج الهواء الموجود بالداخل. يجب أن لا يتعدى سمك البسبوسة 1/2 سم، ضعي عجينة البسبوسة في الثلاجة لمدة ربع ساعة، هذه الخطوة مهمة جداً حتي تكون البسبوسة مرملة وتساعدها في زيادة حجمها. ضعي البسبوسة في فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 200 لمدة نصف ساعة، افتحي النار من تحت أولاً حتي تأخذ الحروف اللون الذهبي، بعدها اغلقيها وافتحي الشواية لتأخذ لون ذهبي غامق من فوق.

المقاديرطريقة تحضير البسبوسة

طريقة تحضير الشربات أو سيرم الحلويات