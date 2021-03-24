صبغة تخفي الشيب نهائيا بمكونات طبيعية لن تلجئي للصبغة الكيماوية بعد اليوم

تبحث الكثير من السيدات التي تعاني من ظهور الشيب عن صبغة تخفي الشيب نهائيا بمكونات طبيعية لكي لا يتأثر الشعر بشكل سلبي من المواد الكيميائية الموجودة في الصبغات الجاهزة، فلا أحد يقبل بوجود الشعر الأبيض باستمرار وبخاصة في النساء صغيرات السن، يحاولون الحصول على صبغة طبيعية لتلوين الشعر بلون جميل، ومن أفضل المكونات الطبيعية هو استخدام الحناء التي تعطي للشعر فائدة كبيرة، وأيضاً صبغة أوراق الكاري التي تكسب الشعر اللون الداكن، وهذا ما سوف نتعرف عليه اليوم بالتفصيل.

صبغة تخفي الشيب نهائيا

لكي تحصلي على صبغة شعر طبيعية بني فاتح باستخدام الحناء اتبعي الخطوات السابقة، وصبغة طبيعية بالنسكافيه، وتعد الحناء من أفضل الطرق التي توفر للشعر لون مختلف بجانب إمداد فروة الرأس بالمغذيات والعناصر المفيدة للشعر، حيث يتم إعداد الحنة من خلال خلط مقدار الحناء مع القليل من القهوة جيدًا لاكتساب الشعر اللون الأسود، ويترك الخليط على الشعر لمدة ساعة ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو، وهنا تحصلي على لون غامق على الشعر.

صبغة أوراق الكاري

تساهم أوراق الكاري على اكتساب الشعر باللون الداكن ويتم تحضيره من خلال خلط أوراق الكاري مع نصف كوب من زيت جوز الهند ويترك على النار حتى يتفحم، ثم يتم وضع الخليط على الشعر ويترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة قبل غسله بالماء.

صبغة تخفي الشيب طبيعية بدون مواد كيميائية

لكل سيدة تبحث عن صبغة تخفي الشيب نهائيا عليها تجربة المكونات الآتية:

ملعقة صغيرة من الشاي الأسود.

ملعقة من ملح البحر.

معلقة من النسكافيه.

معلقة من الكركدية.

تخلط كل المكونات السابقة مع بعضها لبعض حتى تمام التجانس.

تترك على الشعر لمدة نصف ساعة.

يغسل الشعر جيدًا بالماء والشامبو.

طريقة الاستعمالأسباب شيب الشعر

توجد بعض الأسباب التي تؤدي إلى شيب الشعر بشكل سريع بخلاف التقدم في العمر ومن هذه الأسباب ما يلي: