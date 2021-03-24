كيكة الخلاط الإسفنجية الهشة بخطوة واحدة

تعتبر الكيكة من المعجنات التى لا غنى عنها في حياتنا اليومية، حيث تقدم في جميع الأوقات سواء كان صباحاً في وجبة الفطور أو مساءً في وجبة العشاء، أو كوجبة خفيفة بين الوجبات في نصف النهار بجوار مشروبنا الساخن المفضل.

كما تعتبر الكيكة هي أساس صنع الكثير من الحلويات سواء كانت تورتة أو جاتو بأنواعه المختلفة، وتتعدد طرق إعداد الكيكة كما تتنوع أنواعها مثل كيكة الشيكولاتة وكيكة الفانيليا والكثير من أنواع الكيكة.

ولأن الكيكة لا غنى عنها في حياتنا اليومية لذلك نقدم لحضراتكم طريقة تحضير كيكة الخلاط السريعة بخطوة واحدة وبمكونات بسيطة جداً، تابعوا موقعنا لمعرفة كل ما هو جديد.

كوبان ونصف الكوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب من اللبن الدافئ كامل الدسم.

علبة من الزبادي البلدي.

كوب إلا ربع من الزيت النباتي الصافي.

كوب وربع الكوب من السكر الأبيض الناعم.

كيس بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

ثلاثة بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

رشة ملح طعام ناعم.

ينخل الدقيق الأبيض مرتين على الأقل لضمان نظافته ولدخول الهواء به.

يوضع البيكنج باودر على الدقيق المنخول ويضاف له القليل من ملح الطعام.

نحضر الخلاط الكهربائي ثم نضع به البيض والسكر والفانيليا ونقوم بالخفق على سرعة عالية حتى يصبح الخليط كريمي.

نضع اللبن على الخليط ونستمر في الخفق حتى يذوب السكر تماماً.

يضاف الزيت للخليط ويخفق حتى يصبح الخليط كريمي كثيف وهش.

نصب الخليط السائل على الدقيق المنخول ويخفق الخليط بمضرب السلك اليدوي حتى يختفي الدقيق تماماً ويجب أن يكون التقليب في نفس الإتجاه.

نحضر صينية لعمل الكيكة بها وتدهن بالسمنة وتغلف بالدقيق حتى لا تلتصق.

تصب الكيكة في الصينية المجهزة مسبقاً لتسوية الكيكة.

تدخل الصينية الفرن المحمي مسبقاً على درجة حرارة مائة خمسة وثمانون درجة مئوية.

مكونات كيكة الخلاط السريعةطريقة تحضير كيكة الخلاط السريعة