أفخاذ الدجاج المقرمشة لمنال العالم بطريقة سهلة بالخلطة السرية للمطاعم

أفخاذ الدجاج المقرمشة لمنال العالم ، هي من أشهر الوجبات التي تبحث عنها كل ربة منزل، لتحضيرها على طريقة المطاعم المميزة، والتي يشتهيها جميع أفراد الأسرة، بجميع المراحل العمرية، خاصة الأطفال، والتي تسعى ربة الأسرة على إسعادهم وتقديمها وجبة محببة لهم ، لكن بطريقة صنع صحية، إضافة إلى الحرص على تقديمها مثلما يحبونها بالمطاعم تمامًا، وتلك الوجبة بإمكانك تقديمها بجانب البطاطس المحمرة المقرشمة الكرسبي، أو مع طبق المايونيز، أو مع الكاتشاب، أو مع رقائق البطاطس الشيبس، حسب الرغبة، كما يمكنك تقديمها مع طبق من السلاطة الخضراء الشهية، لوجبة متكاملة، والألذ في تلك الوجبة أنها تصلح كوجبة غذاء، وأيضًا وجبة ساخنة في العشاء، وخاصة في ليالي الشتاء الباردة.

والجدير بالذكر أن طريقة تحضر الشيف منال العالم، تضاهي طريقة عمل أفخاذ الدجاج كنتاكي، والتي تقدم بالمطاعم ويحبها الجميع، وللحصول على أفخاذ الدجاج المقرمشة، لابد من اتباع تتبيلة الدجاج المقلي بالزيت بدقة، فسر الخلطة في التتبيلة، ونص السر في طريقة قلي أفخاذ الدجاج، وعن الوجبة بإمكانك الاطلاع على طريقة عمل خبز الزيتون الفرنسي، وتقديمه بجانب أطباق وصفة أفخاذ الدجاج الشهية، وفي التالي سر التتبيلة والمكونات وطريقة التحضير السهلة السريعة منزليًا.

مكونات افخاذ الدجاج المقرمشة بخلطة سرية

وعن مقادير وجبة دبابيس الدجاج المقرمشة، على طريقة الشيف منال العالم، هي كالتالي:

عدد١٠ قطع من أفخاذ الدجاج، أو دبابيس دجاج.

مقدار ٢ ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار ١/٤ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

مقدار ١ ملعقة صغيرة من البابريكا، أو بودرة الفلفل الحلو المطحون.

مقدار ١ ملعقة صغيرة الكركم.

مقدار ١ ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

مقدار ١ ملعقة صغيرة البصل البودرة.

مقدار ١ ملعقة صغيرة أوريجانو.

مقدار ١ ملعقة صغيرة من الريحان.

عدد ١ ١/٢ كوب من الدقيق.

عدد ١ ١/٢ ملعقة صغيرة من البيكينج باودر.

مقدار ١ كوب من اللبن الخاثر.

زيت للقلي ويفضل زيت الذرة.

أحضري وعاء وضعي به مقادير التوابل الناشفة بالترتيب، البصل البودرة، ثم الفلفل الأسود الناعم، ثم أضيفي الباربيكا أو الفلفل الأحمر الحلو المطحون ناعم، ثم أضيفي ملعقة الكركم، ثم ملعقة الثوم البودرة، ثم ملعقة البصل البودرة، والبيكنج باودر، ثم ملعقة الأوريجانو. ثم قومي بتقليب التوابل الناشفة، باستخدام المضرب اليدوي، ثم قومي بإضافة الريحان المطحون ناعم، وبالتقليب مرة أخرى جيدًا، حتى تمتزج مكونات التوابل الناشفة بعضها البعض. أحضري صينية بايركس حرارية، وضعي بها كمية الدقيق، ثم أضيفي عليها نصف كمية التوابل الجافة، إلى الدقيق وبالتقليب جيدًا. أحضري وعاء وضعي به أفخاذ الدجاج المغسولة النظيفة، قومي برش باقي كمية التوابل الجافة فوقها، وقلبيهم جيدًا بالوعاء، ثم أضيفي إليهم اللبن ووزعيه على كافة القطع، واغمسيها جيدًا باللبن، وبالتقليب حتى تتشرب أفخاذ الدجاج، اللبن بالتوابل بشكل كامل. أخرجي قطعة بقطعة من وعاء الدجاج المتبل، واغمسيه في صينية الدقيق، قطعه بقطعة، ولفي كل قطعة بشكل دائري، بحيث تلتصق كمية كافية من الدقيق على جسم قطعة فخذ الدجاج بالكامل. أحضري طاسة القلية، وارفعيها على نار وضعي بها مقدار زيت كافي، واتركيها تسخن جيدًا، اسقطي قطع الدجاج داخل الزيت الساخن، وقلبيه حتى يتحول لونه للون ذهبي رائع، وهو مؤشر أن القطعة أصبحت مقرمشة وتم تسويتها جيدًا. ارفعي الدجاج من طاسة الزيت ، على طيق مفروش بالمناديل الخاصة بالمطبخ، لكي تمتص الزيت الزائد. أحضري طبق التقديم، وقومي برص قطع الدجاج فوق عيدان من الكزبرة الخضراء، بشكل دائري، وبإمكانك التعرف على طريقة عمل الثومية بدون بيض، وتقديمه بجانب تلك الوجبة الشهية اللذيذة المذاق.

طريقة عمل أفخاذ الدجاج المقرمشة Manal Alalem