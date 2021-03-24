لا تفكري ولا تحتاري اكلات جديدة للعزايم في رمضان لذيذة وسهلة وسريعة على المائدة

أكلات جديدة للعزايم في شهر رمضان، هل تبحثين سيدتي دوما عن وجبات لذيذة وجديدة حتى تغير من طبيعة سفرتك ،نقدم لكم في هذا المقال أكلات جديدة للعزايم يمكن تقديمها في شهر رمضان الكريم.طريقة عمل كفتة التونة
تعتبر كرات كفتة التونة من الأطباق العالمية فهو ليس من المطابخ العربية والتي اشتهر بها الشيف العالمي جيمي أوليفر، بينما يوجد في المطبخ العربي طبق شبيه له وهو كرات كفتة اللحم أو المعروف بإسم كفته داوود باشا.
المكونات
- 1 ملعقة من الزعتر الجاف.
- 2 ملعقة كبيرة من الصنوبر المحمص.
- 2 علبة من التونة.
- نصف كوب من الجبن البارميزان المبشور
- 1 كوب من البقسماط المطحون.
- بشر 1 ليمون عصير 1 ليمونة
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
- عدد 2 بيضة.
مكونات الصلصة
- عدد 2 كوب من عصير الطماطم.
- ثلاث فصوص من الثوم المفروم ناعما.
- بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعما.
- عدد 1 ملعقة من زيت الزيتون.
- 1 ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف.
- 1 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.
- جبن مبشور للتزيين.
طريقة تحضير كرات كفتة التونة
- قومي في البداية بتحضير صلصة الطماطم في وعاء على النار ضعي ملعقة من زيت الزيتون ثم ضيفى الثوم المفروم والبصل حتى يتغير لونه إلى اللون الذهبي ثم قومى بصب عصير الطماطم عليها ،وضعي لها الزعتر المجفف والملح حسب الرغبة وتترك لتغلي.
- الان يمكنك تجهيز كرات التونة في إناء عميق ضعي التونة وبشر الليمون وعصير الليمون والبيض والملح والفلفل والبقسماط ثم شكلي على هيئة كرات متناسقة الحجم.
- عند الإنتهاء من تشكيل الكرات ضعيها على صينية في الثلاجة لمدة نصف ساعة ثم يتم تحميرها في ملعقة من زيت الزيتون.
- توضع مع الصلصة لمدة دقيقة ثم وتصبح جاهزة للتقديم.
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أكلات جديدة للعزايم في شهر رمضان، هل تبحثين سيدتي دوما عن وجبات لذيذة وجديدة حتى تغير من طبيعة سفرتك ،نقدم لكم في هذا المقال أكلات جديدة للعزايم يمكن تقديمها في شهر رمضان الكريم.طريقة عمل كفتة التونة
تعتبر كرات كفتة التونة من الأطباق العالمية فهو ليس من المطابخ العربية والتي اشتهر بها الشيف العالمي جيمي أوليفر، بينما يوجد في المطبخ العربي طبق شبيه له وهو كرات كفتة اللحم أو المعروف بإسم كفته داوود باشا.
المكونات
- 1 ملعقة من الزعتر الجاف.
- 2 ملعقة كبيرة من الصنوبر المحمص.
- 2 علبة من التونة.
- نصف كوب من الجبن البارميزان المبشور
- 1 كوب من البقسماط المطحون.
- بشر 1 ليمون عصير 1 ليمونة
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
- عدد 2 بيضة.
مكونات الصلصة
- عدد 2 كوب من عصير الطماطم.
- ثلاث فصوص من الثوم المفروم ناعما.
- بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعما.
- عدد 1 ملعقة من زيت الزيتون.
- 1 ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف.
- 1 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.
- جبن مبشور للتزيين.
طريقة تحضير كرات كفتة التونة
- قومي في البداية بتحضير صلصة الطماطم في وعاء على النار ضعي ملعقة من زيت الزيتون ثم ضيفى الثوم المفروم والبصل حتى يتغير لونه إلى اللون الذهبي ثم قومى بصب عصير الطماطم عليها ،وضعي لها الزعتر المجفف والملح حسب الرغبة وتترك لتغلي.
- الان يمكنك تجهيز كرات التونة في إناء عميق ضعي التونة وبشر الليمون وعصير الليمون والبيض والملح والفلفل والبقسماط ثم شكلي على هيئة كرات متناسقة الحجم.
- عند الإنتهاء من تشكيل الكرات ضعيها على صينية في الثلاجة لمدة نصف ساعة ثم يتم تحميرها في ملعقة من زيت الزيتون.
- توضع مع الصلصة لمدة دقيقة ثم وتصبح جاهزة للتقديم.
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