ودعي الهالات السوداء نهائيا ضعيها تحت العيون دقائق لعيون ساحرة بدون انتفاخ وبدون هالات 

ودعي الهالات السوداء نهائيا ضعيها تحت العيون دقائق لعيون ساحرة تعتبر الهالات السوداء التي تظهر تحت العين وذلك تظهر من خلال العديد من الأسباب منها استخدام نوع من مستحضرات التجميل الغير طبيعية، أواذا كنت تعاني من التعب أو الارهاق والسهر لفترات طويلة بالاضافة سوف يظهر بشكل مباشر الهالات السوداء تحت العين ولكن لا يبدو أن نقوم باستخدامات بعض الكريمات الغير طبيعية، وذلك لانها تعتبر هذه المنطقة مهمة جدا لابد أن تعالج بالطرق الطبيعية ولهذا السبب جئنا لكم اليوم في تحضير بعض الوصفات الطبيعية التى تخلصنا من الهالات السوداء. ودعي الهالات السوداء نهائيا ضعيها تحت العيون دقائق المكونات: 2 ملعقة من القهوة الداكنة مطحون.

ملعقة كبيرة من العسل.

2 ملعقة من الكركم طريقة التحضير: ضعى كمية من القهوة مع العسل واخلطيهم جيدا.

ثم قومي بإضافة الكركم.

ابدائي بتقليبه هذه المكونات جيدا.

وعندما يحدث لديك خليط كريمي.

ضعيه على البشرة واتركيه لمده عشرون دقيقه.

ثم قومي باستخدام الماء البارد في غسيل بشرتك جيدا وسوف تختفي الهالات السوداء عند اتباع هذه الوصفة أكثر من مرة. زيت اللوز جل الصبار مكونات: 2 ملعقة من القهوة.

ملعقة من جيل الصبار.

زيت اللوز ملعقتين.

فيتامين هـ طريقة التحضير: نقوم بإضافة القهوة مع جل الصبار وزيت اللوز والفيتامين.

ونقوم بخلطهم جيدا.

ثم نبدأ بتطبيق هذا الماسك على بشرتنا وذلك لمدة 15 دقيقة.

ثم نقوم بإزالة هذا الماسك وسوف نقوم بتطبيقه ثلاث مرات في الأسبوع لكي تتخلص من التجاعيد التي تتواجد تحت العين. فوائد جل الصبار والقهوة:- جيل الصبار يعمل أيضا على تنعيم البشرة .

جيل الصبار يعمل على التخلص من الهالات السوداء التي تتجدد تحت العين.

جل الصبار يقضي على تجاعيد العين

كما أن القهوة من ضمن المضادات الأكسدة التي تحارب البكتيريا التي تتواجد في مسام البشرة .

تعمل أيضا على التخلص من حبوب الشباب.

القهوة تقلل احمرار الجلد.

استخدام هذا الماسك كمقشر طبيعي يساعد على أزاله الجلد الميت. الوسوم

ودعي الهالات السوداء نهائيا ضعيها تحت العيون دقائق لعيون ساحرة تعتبر الهالات السوداء التي تظهر تحت العين وذلك تظهر من خلال العديد من الأسباب منها استخدام نوع من مستحضرات التجميل الغير طبيعية، أواذا كنت تعاني من التعب أو الارهاق والسهر لفترات طويلة بالاضافة سوف يظهر بشكل مباشر الهالات السوداء تحت العين ولكن لا يبدو أن نقوم باستخدامات بعض الكريمات الغير طبيعية، وذلك لانها تعتبر هذه المنطقة مهمة جدا لابد أن تعالج بالطرق الطبيعية ولهذا السبب جئنا لكم اليوم في تحضير بعض الوصفات الطبيعية التى تخلصنا من الهالات السوداء. ودعي الهالات السوداء نهائيا ضعيها تحت العيون دقائق المكونات: 2 ملعقة من القهوة الداكنة مطحون.

ملعقة كبيرة من العسل.

2 ملعقة من الكركم طريقة التحضير: ضعى كمية من القهوة مع العسل واخلطيهم جيدا.

ثم قومي بإضافة الكركم.

ابدائي بتقليبه هذه المكونات جيدا.

وعندما يحدث لديك خليط كريمي.

ضعيه على البشرة واتركيه لمده عشرون دقيقه.

ثم قومي باستخدام الماء البارد في غسيل بشرتك جيدا وسوف تختفي الهالات السوداء عند اتباع هذه الوصفة أكثر من مرة. زيت اللوز جل الصبار مكونات: 2 ملعقة من القهوة.

ملعقة من جيل الصبار.

زيت اللوز ملعقتين.

فيتامين هـ طريقة التحضير: نقوم بإضافة القهوة مع جل الصبار وزيت اللوز والفيتامين.

ونقوم بخلطهم جيدا.

ثم نبدأ بتطبيق هذا الماسك على بشرتنا وذلك لمدة 15 دقيقة.

ثم نقوم بإزالة هذا الماسك وسوف نقوم بتطبيقه ثلاث مرات في الأسبوع لكي تتخلص من التجاعيد التي تتواجد تحت العين. فوائد جل الصبار والقهوة:- جيل الصبار يعمل أيضا على تنعيم البشرة .

جيل الصبار يعمل على التخلص من الهالات السوداء التي تتجدد تحت العين.

جل الصبار يقضي على تجاعيد العين

كما أن القهوة من ضمن المضادات الأكسدة التي تحارب البكتيريا التي تتواجد في مسام البشرة .

تعمل أيضا على التخلص من حبوب الشباب.

القهوة تقلل احمرار الجلد.

استخدام هذا الماسك كمقشر طبيعي يساعد على أزاله الجلد الميت.

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