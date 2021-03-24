طريقة عمل البقلاوة بالقشطه والمكسرات

طريقة تحضير البقلاوة بالقشطه تعد من اشهر الحلويات الشرقية ذات شهرة عالية وسط اغلب البلدان العربية كما تمتدد شهرتها إلي أن وصلت بلاد المغرب والشام و تركيا. ويكسر الطلب علي تحضيرها و خاصة على موائد شهر رمضان حيث يتم تناولها بعد الفطار لأنها من الوصفات ذات السعرات الحرارية العالية التي تعطي الجسم الطاقة و الحيوية والنشاط بعد صيام يوم طويل كما أنها غنية بالكربوهيدرات والدهون والسكريات وأيضا الفيتامينات والمعادن الموجودة في المكسرات وتعتبر وصفة سهلة التحضير بمقادير بسيطة متوفرة لدي كل منزل تابعوا معنا من خلال هذا المقال طريقه تحضير البقلاوة بالقشطه والمكسرات. طريقة تحضير البقلاوة بالقشطه ومكوناتها طريقة تحضير البقلاوة بالقشطه ومكوناتها المكونات: عبوة من رقائق الجلاش( عجينة البقلاوة)

ثلاث حبات بيض (الصفار فقط).

ست ملاعق كبيره من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

كاس من الحليب.

علبة قشطه.

اصبع من الزبدة. طريقة تحضير القطر ومكوناته طريقة تحضير القطر ومكوناته المكونات: كوبان من الماء.

اربع أكواب من السكر.

نصف عصرة ليمونه. طريقة التحضير: احضري إناء وضعي فيه كل من السكر والماء وضعيه على نار هادئة مع الاستمرار في التقليب حتى يذوب السكر جيدا. ثم ضيفي عصير الليمون ثم يترك على النار لمده 10 دقائق حتى يغلي ثم يرفع من على النار ليبرد. طريقة تحضير البقلاوة احضري وعاء ثم ضعي فيه صفار البيض وبالمضرب الكهربائي نخفق على أعلي سرعة حتى يتغير لونه إلي اللون الأصفر الفاتح. ثم قومي بإضافة السكر والنشا مع الاستمرار في الخفق حتى تتجانس المكونات مع بعضها جيدا. ثم ضعي الخليط على نار هادئة مع الاستمرار في التقليب. ثم اضيفي الحليب السائل على الخليط واستمري في التقليب حتى يصبح دافئ. ثم قومي بإضافة القشطه على الخليط وقلبي بواسطه المضرب اليدوي حتى يمتزج الخليط جيدا واستمري في التقليب على نار هادئة إلي أن يصبح ذا قوام كثيف. ثم اسكبي خليط القشطه في صينية حتى يبرد ويتماسك ويمكن تقطيعه إلي قطع. احضري صينية خبز خاصة بالفرن ثم ادهنيها بقليل من الزبد وضعي بها نصف كمية رقائق الجلاش مع دهن كل طبقة على حده بقليل من الزبد. ثم قطعي القشطه على شكل مربعات وقم بتوزيعها بالكامل على رقائق الجلاش من فوق. ثم ضعي ما تبقى من رقائق الجلاش فوق القشطه مع دهن كل طبقة على حدى من الزبد مثلما فعلنا وفي السابق. ثم قومى بتقطيع رقائق الجلاش من من أعلي مع عدم تقطيع الطبقات السفلية حتى لا تلتصق القشطه أثناء ذوبانها في الفرن بقاع الصنية. قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ادخلي صينية البقلاوة الفرن. قومي بوضع صينية البقلاوة في الفرن مع تخفيف درجة الحرارة إلي الوسط واتركيها بالفرن لمده 10 دقائق حتى تحتمر و تكتسب اللون الذهبي الجميل. ثم اسكبي القطر على صينية البقلاوة بمجرد خروجها من الفرن ويفضل أن يكون قوام القطر كثيف وبارد حتى تحافظين على قرمشه الرقاق من الطراوة. طريقة تحضير البقلاوة قومي بتزيين الوجه بقليل من الفستق الحلبي الناعم أو نوع من الفواكه المجففة المفضل لديكي وأيضا القليل من القشطه الباردة التي تم تحضيرها للبقلاوة وصحة وهناء. الوسوم

طريقة تحضير البقلاوة بالقشطه تعد من اشهر الحلويات الشرقية ذات شهرة عالية وسط اغلب البلدان العربية كما تمتدد شهرتها إلي أن وصلت بلاد المغرب والشام و تركيا. ويكسر الطلب علي تحضيرها و خاصة على موائد شهر رمضان حيث يتم تناولها بعد الفطار لأنها من الوصفات ذات السعرات الحرارية العالية التي تعطي الجسم الطاقة و الحيوية والنشاط بعد صيام يوم طويل كما أنها غنية بالكربوهيدرات والدهون والسكريات وأيضا الفيتامينات والمعادن الموجودة في المكسرات وتعتبر وصفة سهلة التحضير بمقادير بسيطة متوفرة لدي كل منزل تابعوا معنا من خلال هذا المقال طريقه تحضير البقلاوة بالقشطه والمكسرات. طريقة تحضير البقلاوة بالقشطه ومكوناتها طريقة تحضير البقلاوة بالقشطه ومكوناتها المكونات: عبوة من رقائق الجلاش( عجينة البقلاوة)

ثلاث حبات بيض (الصفار فقط).

ست ملاعق كبيره من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

كاس من الحليب.

علبة قشطه.

اصبع من الزبدة. طريقة تحضير القطر ومكوناته طريقة تحضير القطر ومكوناته المكونات: كوبان من الماء.

اربع أكواب من السكر.

نصف عصرة ليمونه. طريقة التحضير: احضري إناء وضعي فيه كل من السكر والماء وضعيه على نار هادئة مع الاستمرار في التقليب حتى يذوب السكر جيدا. ثم ضيفي عصير الليمون ثم يترك على النار لمده 10 دقائق حتى يغلي ثم يرفع من على النار ليبرد. طريقة تحضير البقلاوة احضري وعاء ثم ضعي فيه صفار البيض وبالمضرب الكهربائي نخفق على أعلي سرعة حتى يتغير لونه إلي اللون الأصفر الفاتح. ثم قومي بإضافة السكر والنشا مع الاستمرار في الخفق حتى تتجانس المكونات مع بعضها جيدا. ثم ضعي الخليط على نار هادئة مع الاستمرار في التقليب. ثم اضيفي الحليب السائل على الخليط واستمري في التقليب حتى يصبح دافئ. ثم قومي بإضافة القشطه على الخليط وقلبي بواسطه المضرب اليدوي حتى يمتزج الخليط جيدا واستمري في التقليب على نار هادئة إلي أن يصبح ذا قوام كثيف. ثم اسكبي خليط القشطه في صينية حتى يبرد ويتماسك ويمكن تقطيعه إلي قطع. احضري صينية خبز خاصة بالفرن ثم ادهنيها بقليل من الزبد وضعي بها نصف كمية رقائق الجلاش مع دهن كل طبقة على حده بقليل من الزبد. ثم قطعي القشطه على شكل مربعات وقم بتوزيعها بالكامل على رقائق الجلاش من فوق. ثم ضعي ما تبقى من رقائق الجلاش فوق القشطه مع دهن كل طبقة على حدى من الزبد مثلما فعلنا وفي السابق. ثم قومى بتقطيع رقائق الجلاش من من أعلي مع عدم تقطيع الطبقات السفلية حتى لا تلتصق القشطه أثناء ذوبانها في الفرن بقاع الصنية. قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ادخلي صينية البقلاوة الفرن. قومي بوضع صينية البقلاوة في الفرن مع تخفيف درجة الحرارة إلي الوسط واتركيها بالفرن لمده 10 دقائق حتى تحتمر و تكتسب اللون الذهبي الجميل. ثم اسكبي القطر على صينية البقلاوة بمجرد خروجها من الفرن ويفضل أن يكون قوام القطر كثيف وبارد حتى تحافظين على قرمشه الرقاق من الطراوة. طريقة تحضير البقلاوة قومي بتزيين الوجه بقليل من الفستق الحلبي الناعم أو نوع من الفواكه المجففة المفضل لديكي وأيضا القليل من القشطه الباردة التي تم تحضيرها للبقلاوة وصحة وهناء.

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