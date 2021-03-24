حضري البسبوسة المرملة العادية زي الحلواني بالظبط

خطوات تحضير البسبوسة المرملة العادية، تعد البسبوسة من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص نظراً لمذاقها الجيد وسهولة تحضيرها، فالكثير منا يعشق تناول البسبوسة ولكنهم لا يكونوا لا دراية كاملة بالطريقة الصحيحة لتحضيرها وهذا ما سنقدمه إليكم في السطور الآتية.

تعد البسبوسة من أفضل أنواع الحلويات الشرقية المشهورة في معظم الدول العربية ولكن يوجد لها أسماء عديدة في كل دولة غير الأخرى وفي مصر تسمى بالهريسة أو تسمى بسبوسة، وتعتبر طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ولا تأخذ منكِ الكثير من الوقت، ومكوناتها أيضا بسيطة وسهلة ومن أهم المكونات بها هو دقيق السميد الناعم مع الزبادي أو يمكن أستبدلها بالحليب.

كأسان من الدقيق السميد.

كأسان من اللبن الزبادي.

كأس من السكر.

ربع كأس من الزيت الذرة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

فستق أو لوز مقشر.

مكونات تحضير البسبوسة العادية:مكونات لتزيين البسبوسة:

في بداية الأمر يتم إحضار إناء حجمه كبير وبعد ذلك يتم وضع دقيق السميد فيه ثم جوز الهند المبشور بالإضافة إلى كلاً من السكر والبيكنج بودر.

إضافة رشة من الملح وبعد ذلك يتم تقليب المكونات جيداً مع بعضها البعض.

بعد ذلك يتم إضافة ربع كأس من الزيت مع كأسان من اللبن ويتم العجين جيداً باستخدام اليدين لحين أن تصبح العجينة هشة.

يمكن أن يتم وضع كأسان من الحليب بدلاً من اللبن الزبادي مع عصير ليمون وتركه لمدة ربع ساعة.

يتم دهن الصينية باستخدام الزيت.

بعد ذلك يتم فرد الخليط في الصيني وتركها لحين أن تهدأ قبل وضعها في الفرن.

يتم تقطيعها إلى قطع ويتم وضع حبة من الفستق فوق كل قطعة.

يتم وضع الصينية في الفرن وتركه لمدة تتراوح من ساعة إلى ساعتين.

القيام بمراقبتها لملاحظة تغير لونها وبعد ذلك يتم وضع الشربات فوقها وتقديمها وهي ساخنة.

كأس من السميد.

ربع كأس من السكر البودرة.

ربع كأس من جوز الهند.

ربع كأس من الزيت النباتي.

ثلث كأس من اللبن الحليب.

رشة من الملح.

بيكربونات الصوديوم.

ربع ملعقة من الفانيليا.

نصف كأس من البندق المبشور.

كريمة.

شربات بارد.

بندق.

يتم إحضار إناء ووضع فيه كلاً من السميد واللبن والملح وجوز الهند وبيكربونات الصوديوم وزيت نباتي وفانيليا وسكر ناعم في إناء. خلط المكونات جيداً مع بعضها البعض. يتم فرد الخليط في صينية وبعد ذلك رشها بالبندق. ترك الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة وبعد ذلك يتم إخراجها من الفرن وبعد ذلك يتم وضع الشربات فوق البسبوسة.

طريقة تحضير البسبوسة:مكونات تحضير البسبوسة بالبندق والكريمة:للتزيين إحضار كلاً من:خطوات التحضير: