طريقة عمل فطيرة العشر دقائق بمكونات سهلة من عجن ولا خبز

فطيرة العشر دقائق، من منا لا يحب الفطير سواء كان كبير او صغير وهناك الكثير من الاوقات نكون على عجلة من امرنا ونريد اكلة سريعة لا تحتاج الى وقت لتحضيرها، وفطير العشر دقائق هو من اشهى الفطائر التي يمكن تحضيرها في وقت قصير ولا تحتاج الى عجن او خبز ، ويمكنك تحضيرها لوجبة عشاء أوغذاء ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أسهل طريقة لعمل فطيرة العشر دقائق بمكونات موجوده في كل منزل.

طريقة عمل فطيرة العشر دقائق:

فطيرة العشر دقائق لا تحتاج الى مكونات كثيرة او مكلفة بل كلها مكونات موجودة في البيت او تحتاج خميرة تابعي معنا الطريقة:

المكونات:

2 كوب دقيق

نصف ملعقة صغيرة ملح

ملعقة بيكنج بودر

ربع كوب زيت

كوب حليب سائل

حبنة فيتا -جبنة موتزريلا- بسطرمة للحشو.

طريقة التحضير: