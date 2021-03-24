طريقة عمل فطيرة العشر دقائق بمكونات سهلة من عجن ولا خبز

فطيرة العشر دقائق، من منا لا يحب الفطير سواء كان كبير او صغير وهناك الكثير من الاوقات نكون على عجلة من امرنا ونريد اكلة سريعة لا تحتاج الى وقت لتحضيرها، وفطير العشر دقائق هو من اشهى الفطائر التي يمكن تحضيرها في وقت قصير ولا تحتاج الى عجن او خبز ، ويمكنك تحضيرها لوجبة عشاء أوغذاء ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أسهل طريقة لعمل فطيرة العشر دقائق بمكونات موجوده في كل منزل.
طريقة عمل فطيرة العشر دقائق:
فطيرة العشر دقائق لا تحتاج الى مكونات كثيرة او مكلفة بل كلها مكونات موجودة في البيت او تحتاج خميرة تابعي معنا الطريقة:
المكونات:
- 2 كوب دقيق
- نصف ملعقة صغيرة ملح
- ملعقة بيكنج بودر
- ربع كوب زيت
- كوب حليب سائل
- حبنة فيتا -جبنة موتزريلا- بسطرمة للحشو.
طريقة التحضير:
- نقوم باحضار وعاء ونضيف به الدقيق والبيكنج بودر والزيت والملح ونقوم بخلط المكونات معا ثم نضيف اللبن ثم نستمر في الخلط الجيد ونعجن باستخدام الايدي جيدا لمدة عشر دقائق حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- ثم نقوم بتقسيم العجينة الى قسمين ثم نغطيهم باستخدام بورق الاسترتش وفوطة حتى تختمر لمدة عشر دقائق.
- ثم نأخذ القسم الاول من العجين ونقوم بفردها على سطح مرشوش بالدقيق بواسطة النشابة ثم نضع فوقها الحشوة ونقوم بفرد الحشو عليها ثم نقوم باضار الجزء الثاني من العجين ونقوم بفردها على سطح مرشوش بالدقيق بواسطة النشابة مع ملاحظة ان تكون نفس حجم الفطيرة الاولى.
- ثم نضعها فوق الحشوة ونقوم باغلاقها من الجوانب ونضغط عليها جيدا من الاطراف.
- ثم نقوم بتسخين مقلاة على النار ونضع بها ملعقة زيت ثم نضع الفطيرة في المقلاة ونضع على الوجه زيت ونتركها لمدة 3 دقائق على النار ونقوم بقلبها على الوجه الاخر
- وبهذا اصبحت الفطيرة جاهزة .
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فطيرة العشر دقائق، من منا لا يحب الفطير سواء كان كبير او صغير وهناك الكثير من الاوقات نكون على عجلة من امرنا ونريد اكلة سريعة لا تحتاج الى وقت لتحضيرها، وفطير العشر دقائق هو من اشهى الفطائر التي يمكن تحضيرها في وقت قصير ولا تحتاج الى عجن او خبز ، ويمكنك تحضيرها لوجبة عشاء أوغذاء ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أسهل طريقة لعمل فطيرة العشر دقائق بمكونات موجوده في كل منزل.
طريقة عمل فطيرة العشر دقائق:
فطيرة العشر دقائق لا تحتاج الى مكونات كثيرة او مكلفة بل كلها مكونات موجودة في البيت او تحتاج خميرة تابعي معنا الطريقة:
المكونات:
- 2 كوب دقيق
- نصف ملعقة صغيرة ملح
- ملعقة بيكنج بودر
- ربع كوب زيت
- كوب حليب سائل
- حبنة فيتا -جبنة موتزريلا- بسطرمة للحشو.
طريقة التحضير:
- نقوم باحضار وعاء ونضيف به الدقيق والبيكنج بودر والزيت والملح ونقوم بخلط المكونات معا ثم نضيف اللبن ثم نستمر في الخلط الجيد ونعجن باستخدام الايدي جيدا لمدة عشر دقائق حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- ثم نقوم بتقسيم العجينة الى قسمين ثم نغطيهم باستخدام بورق الاسترتش وفوطة حتى تختمر لمدة عشر دقائق.
- ثم نأخذ القسم الاول من العجين ونقوم بفردها على سطح مرشوش بالدقيق بواسطة النشابة ثم نضع فوقها الحشوة ونقوم بفرد الحشو عليها ثم نقوم باضار الجزء الثاني من العجين ونقوم بفردها على سطح مرشوش بالدقيق بواسطة النشابة مع ملاحظة ان تكون نفس حجم الفطيرة الاولى.
- ثم نضعها فوق الحشوة ونقوم باغلاقها من الجوانب ونضغط عليها جيدا من الاطراف.
- ثم نقوم بتسخين مقلاة على النار ونضع بها ملعقة زيت ثم نضع الفطيرة في المقلاة ونضع على الوجه زيت ونتركها لمدة 3 دقائق على النار ونقوم بقلبها على الوجه الاخر
- وبهذا اصبحت الفطيرة جاهزة .
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