بأسهل الخطوات.. طريقة عمل رول الخبز المحشى

طريقة عمل رول الخبز المحشي من أسهل طرف تحضير وصفات جديدة وغير تقليدية، حيث يجب إضافة أصناف جديدة من الأطعمة على مائدة الإفطار مثل رول الخبز المحشي، والذي يتم تحضيره في البيت خلال مدة قليلة وبطعم رائع من خلال اتباع الخطوات وتجهيز المكونات التالية.طريقة عمل رول الخبز المحشي
تقدم المطاعم هذا الطبق ويعجب به كثير من الأشخاص من محبي التجديد في الأطعمة وبالطريقة التالية يمكنك تحضيره في منزلك:
أولاً المكونات:
- كوبان من الدقيق
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من اللبن البودرة
- ملعقة كبيرة من الزيت
- رشة من الملح
- ماء للعجن.
مكونات الحشو:
- كوبان من اللحمة المفرومة المعصجة.
- كوب من الزبادى
- كوب من الجبنة الشيدر المبشورة.
تزيين الوجه:
- حبة البركة.
- صفار البيض.
على طريقة الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة يمكن تحضير رول الخبز المحشي باللحم المفروم من خلال اتباع الخطوات التالية:
- نخلط المكونات من اللبن البودرة والدقيق والخميرة والسكر والملح الناعم في وعاء معا ً.
- نضيف كل من الماء والزيت ونقلب المكونات بشكل جيد حتى الحصول على عجينة.
- نعطي العجينة ونتركها في مكان دافيء حتى تخمر ويتضاعف حجمها.
- بعد أن تخمر العجينة نفردها على سطح مستوى.
- نضع اللبن الزبادي ونوزعه في جميع أجزاء العجينة.
- نضيف اللحم المفروم على وجه العجينة بالتساوي لتكوين حشوة سميكة
- على اللحمة المفرومة نقوم بإضافة الجبنة الشيدر المبشورة وتوزعها بشكل جيد.
- نلف العجينة في شكل رول ثم نقطعها ونتركها مدة عشر دقائق حتى تخمر.
- ندهن وجه العجينة بصفار البيض ونضيف حبة البركة على وجهها.
- تدخل العجينة الفرن حتى تستوي ويصبح وجهها ذهبي.
- يتم تقديم قطع الخبز بعد ذلك.
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طريقة عمل رول الخبز المحشي من أسهل طرف تحضير وصفات جديدة وغير تقليدية، حيث يجب إضافة أصناف جديدة من الأطعمة على مائدة الإفطار مثل رول الخبز المحشي، والذي يتم تحضيره في البيت خلال مدة قليلة وبطعم رائع من خلال اتباع الخطوات وتجهيز المكونات التالية.طريقة عمل رول الخبز المحشي
تقدم المطاعم هذا الطبق ويعجب به كثير من الأشخاص من محبي التجديد في الأطعمة وبالطريقة التالية يمكنك تحضيره في منزلك:
أولاً المكونات:
- كوبان من الدقيق
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من اللبن البودرة
- ملعقة كبيرة من الزيت
- رشة من الملح
- ماء للعجن.
مكونات الحشو:
- كوبان من اللحمة المفرومة المعصجة.
- كوب من الزبادى
- كوب من الجبنة الشيدر المبشورة.
تزيين الوجه:
- حبة البركة.
- صفار البيض.
على طريقة الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة يمكن تحضير رول الخبز المحشي باللحم المفروم من خلال اتباع الخطوات التالية:
- نخلط المكونات من اللبن البودرة والدقيق والخميرة والسكر والملح الناعم في وعاء معا ً.
- نضيف كل من الماء والزيت ونقلب المكونات بشكل جيد حتى الحصول على عجينة.
- نعطي العجينة ونتركها في مكان دافيء حتى تخمر ويتضاعف حجمها.
- بعد أن تخمر العجينة نفردها على سطح مستوى.
- نضع اللبن الزبادي ونوزعه في جميع أجزاء العجينة.
- نضيف اللحم المفروم على وجه العجينة بالتساوي لتكوين حشوة سميكة
- على اللحمة المفرومة نقوم بإضافة الجبنة الشيدر المبشورة وتوزعها بشكل جيد.
- نلف العجينة في شكل رول ثم نقطعها ونتركها مدة عشر دقائق حتى تخمر.
- ندهن وجه العجينة بصفار البيض ونضيف حبة البركة على وجهها.
- تدخل العجينة الفرن حتى تستوي ويصبح وجهها ذهبي.
- يتم تقديم قطع الخبز بعد ذلك.
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