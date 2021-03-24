بأسهل الخطوات.. طريقة عمل رول الخبز المحشى

طريقة عمل رول الخبز المحشي من أسهل طرف تحضير وصفات جديدة وغير تقليدية، حيث يجب إضافة أصناف جديدة من الأطعمة على مائدة الإفطار مثل رول الخبز المحشي، والذي يتم تحضيره في البيت خلال مدة قليلة وبطعم رائع من خلال اتباع الخطوات وتجهيز المكونات التالية.

طريقة عمل رول الخبز المحشي

تقدم المطاعم هذا الطبق ويعجب به كثير من الأشخاص من محبي التجديد في الأطعمة وبالطريقة التالية يمكنك تحضيره في منزلك:

أولاً المكونات:

كوبان من الدقيق

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من اللبن البودرة

ملعقة كبيرة من الزيت

رشة من الملح

ماء للعجن.

مكونات الحشو:

كوبان من اللحمة المفرومة المعصجة.

كوب من الزبادى

كوب من الجبنة الشيدر المبشورة.

تزيين الوجه:

حبة البركة.

صفار البيض.

خطوات عمل رول الخبز المحشي

على طريقة الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة يمكن تحضير رول الخبز المحشي باللحم المفروم من خلال اتباع الخطوات التالية: