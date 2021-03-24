صبغ الشعر بطرق طبيعية وبمواد من الطبيعة دون الحاجة إلى الحناء

تحب جميع السيدات والفتيات تغيير لون شعرهن باستمرار لإضفاء مظهر جديد وعصري لذلك يبحثن عن طرق ونصائح صبغ الشعر بطرق طبيعية حتى لا يلجأن إلى استخدام الصبغات الصناعية والمواد الكيميائية التي تشكل خطورة على الشعر وبصيلاته، لذلك بدلاص من إلحاق الضرر بشعرك يمكنك استخدام مكونات من الطبيعة لتغيير لون الشعر فتابعينا لتعرفي تلك المواد.

صبغ الشعر بطرق طبيعية مواد طبيعية تلون الشعر:

هناك بعض المواد التي تدخل في الطعام والتي لها تأثير الصبغة أو الحناء مثل

قشر الجوز:

يتميز قشر الجوز باحتواءه على صبغة بنية داكنة والتي يمكنك استخراجها منها واستخدامها في تلوين الشعر باللون البني الفاتح أو الغامق، كل ما عليك فعله هو تقشير الجوز للحصول على القشور منفصلة ثم فرمها لتصبح ناعمة.

قومي بنقع قشر الجوز المفروم في القليل من الماء ووضعها على النار حتى تغلي عدة غلوات حتى يتركز اللون ثم اتركيه يبرد وبعدها وزعيه على خصلات شعرك لمدة نصف ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر.

كرري الوصفة للحصول على اللون المرغوب كما يمكنك جعل اللون أكثر تركيزاً عن طريق ترك الماء يغلي لمدة أكبر ولأكثر من مرة.

عصير الليمون:

يساعد عصير الليمون على جعل الشعر أفتح لوناً فيمكنك عصره وخلطه مع البابونج ثم وضعه على الشعر كما يمكن تجفيف القشور في الشمس واستخدامها.

يمكن الحصول على اللون الاحمر عن طريق استخدام الكركاديه.

يمكنك غلي الكاكادية في القليل من الماء واستخدام المستخلص للحصول على شعر أحمر.

ضعي عشبة أكليل الجبل مع القراص في ماء على النار ليغلي واستخدميه للحصول على شعر بني.

بالنسبة للشعر الأشقر فيمكنك الحصول عليه من مستخلص أوراق الزعفران والبابونج.

صبغ الشعر بطرق طبيعية بمختلف الألوان: