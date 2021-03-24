الارق وقلة النوم، من المشاكل الاكثر شيوعاً بين الناس حول العالم بدون استثناء وبكافة الاعمار والاجناس، وإن كانت بعض الحالات الصحية تتسبب بالارق اكثر من غيرها مثل الاصابة بالامراض المزمنة والحمل وغيرها.

وشكلت جائحة كوفيد-19 سبباً إضافياً وراء تزايد حالات اضطراب النوم، في حين ان نمط الحياة غالباً ما يقف وراء الاصابة بهذه الاضطرابات وعلى رأسها العادات الغذائية السيئة.

وبما ان النوم سلطان وحاجة ملجة لتعزيز صحة الجسم وتقوية مناعته ضد الامراض، فإن تجنب بعض العادات الغذائية قبل النوم يسهم في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وامراض القلب والشيخوخة المبكرة، وهي ضمن الامراض المرتبطة بقلة النوم.

7 عادات غذائية يجب تجنبها لنوم سريع وعميق

أفاد موقع "الشرق الاوسط اونلاين" نقلاً عن "سي ان ان" الامريكية، ان الارق خلال ساعات النوم او النوم لساعات قليلة، يمكن ان يزيد الشعور بالارهاق وزيادة الوزن وحدوث تغيرات هرمونية في الجسم.

وعليه ينصح الخبراء بتجنب العادات الغذائية التالية للتنعم بنوم سريع وعميق:

الافراط في تناول الكافيين: توصلت إحدى الدراسات الى ان للكافيين تأثير سلبين على جودة النوم خصوصاً لدى الاشخاص الذين يعمدون لتناول مشروبات الكافيين بشكل مفرط. كما اظهرت الدراسة أن تناول كوب من القهوة قبل موعد النوم بست ساعات، يؤثر على نوم بعض الأشخاص، ويسبب الأرق ليلاً. تناول وجبات كبيرة ليلاً: وتتسبب هذه الوجبات عادة بالانتفاخ والازعاج، ما يصعب النوم بشكل جيد لساعات طويلة. والمعروف ان الدهون تستلزم وقتاً أطول للهضم ما يسبب عدم الراحة في حال تناولها قبل النوم.

لذا ينصح الخبراء بتجنب الوجبات الغنية بالدهون على وجبة العشاء، والانتظار لمدة ساعتين على الاقل بعد الاكل قبل التوجه للنوم.

ونصح جاري زاميت، المدير التنفيذي لمعهد اضطرابات النوم في مدينة نيويورك، بتناول وجبة خفيفة ومنخفضة السعرات الحرارية عند الشعور بالجوع قبل النوم.

استهلاك السكر المفرط: كما الوجبات الغنية بالدهون، فإن الاطعمة السكرية يمكن ان تسبب الارق وقلة النوم. والسكر بكميات كبيرة يمكن أن يهيئ النساء بعد سن اليأس للتعرق الليلي وفقاً لنانسي ألين، اختصاصية تغذية ومتحدث إعلامي لأكاديمية التغذية وعلم التغذية. تناول الاطعمة الحارة: والغنية بالتوابل، يؤدي للشعور بالحموضة ويصعب من عملية النوم والشعور بعدم الراحة اثناء الليل. لذا ينصح بتجنب مثل هذه الاطعمة التي يمكن أن تزيد من حالات الارق ليلاً. الاكثار من السوائل: على الرغم من اهمية تناول السوائل وخاصة الماء بشكل كبير لتنظيف الجسم من السموم، إلا ان الاكثار من هذه العملية ليلاً يمكن ان يزيد ادرار البول والحاجة للتبول بشكل متكرر خلال الليل، ما يجعل النوم صعباً وشاقاً مع الحاجة للاستيقاظ عدة مرات.

ويفضل الخبراء تقليل تناول السوائل مع اقتراب موعد النوم، لضمان النوم السريع والعميق.

الوزن: يؤثر الوزن الزائد على جودة النوم كونه أحد الاسباب وراء انقطاع النفس اثناء النوم، ما يعطل القدرة على التنعم بنوم جيد.

في حين ان الاشخاص الذين يعانون من النحافة الزائدة، هم عرضة لاضطرابات النوم إذ يعاني المصابون بفقدان الشهية أو الشره المرضي من نقص شديد في الوزن، ويتعرضون لنوم متقطع.