ماهي اسباب القرنية المخروطية وماهي الاعراض وكيف يمكن التشخيص، بداية من المهم معرفة أن مصطلح القرنية المخروطية يطلق على تحدب الطبقة الشفافة التي تغطي العين (القرنية)، وتعد مرضاً نادراً من أمراض العيون يؤثر على حاسة البصر، وعن أسبابها وأعراضها نتعرف عليها كما جاءت في موقع "ويب طب"، وهي كالتالي:

اسباب القرنية المخروطية :

التاريخ العائلي المرضي وخاصة في حال إصابة أحد الوالدين بالقرنية المخروطية.

الإصابة بحساسية العيون.

فرك العيون بشكل مفرط.

نقص مضادات الأكسدة في داخل العين لسبب ما.

أعراض القرنية المخروطية:

الإصابة باضطرابات ومشاكل في الرؤية.

عدم وضوح الرؤية والإصابة بالرؤية الضبابية.

وجود ندبة في قرنية العين وتورم واضح في كرة العين واحمرار.

رؤية الخطوط المستقيمة بشكل ملتوي أو متموج.

الحساسية تجاه مصادر الضوء المتعددة.

عدم القدرة على ارتداء العدسات اللاصقة كالمعتاد.

رؤية الأجسام المحيطة وكأن لها نسخة أو اثنتين أو أكثر.

تشخيص القرنية المخروطية:

ملاحظة الأعراض أولى طرق التشخيص للقرنية المخروطية سواء من المريض نفسه أو من قبل الطبيب المختص.

الفحوصات الطبية بالأجهزة الحديثة تكشف عن القرنية المخروطية.

علاج القرنية المخروطية:

كلما تقدم الطب ووجدت الأجهزة الطبية الحديثة كلما بات علاج أمراض العيون تحديداً أسرع وأسهل وأقل ألما، ففي السابق لم يكن هنالك علاج للقرنية المخروطية، وكان الأمر يقتصر على بعض الأدوية التي تقلل من تكور الحالة.

أما الآن فإن هنالك أجهزة متعددة لعلاج القرنية المخروطية، وتتم كعملية صغيرة بسيطة في عيادة الطبيب المختص من غير تنويم أو جراحة، ومنها أجهزة الليزر والليزك والفيمتو ليزك وعمليات زراعة العدسات وزراعة القرنية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.