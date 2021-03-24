وضعية النوم الامثل لمرضى البواسير، دوت الخليج الوضعية التي تساهم في عدم تفاقم آلام البواسير وتقلل من أسباب الإصابة بالزيف، إلا أن النوم بشكل عام يبقى أقل الأمور تسبباً للألم من التي يمكن أن يمارسها مريض البواسير، فالجلوس مثلاً أو الوقوف طويلاً هما أصعب ما يمكن عمله بسبب الضغط على منطقة البواسير وزيادة الألم.

وضعية النوم الامثل لمرضى البواسير:

بالحديث عن وضعية النوم الأمثل لمرضى البواسير، تختلف من شخص إلى آخر حسب شعوره بالألم ومدى تفاقم الحالة ونوع البواسير ورحلة الإصابة، وفي الغالب يجب النوم بالوضعية التي تريح المريض مهما كانت وفقط يفضل إتباع الآتي:

النوم على فراش مريح.

النوم بملابس مريحة.

تجب الملابس الداخلية التي تزيد من الضغط على منطقة البواسير.

أعراض البواسير:

جاء في موقع وزارة الصحة السعودية أن للبواسير أعاض ومضاعفات وهي:

ألم شديد عند التبرز.

وجود دم أو مخاط في البراز.

التغييرات في حركة الأمعاء.

تغير لون البراز.

وجود تورمات حول فتحة الشرج.

​نزيف شديد متكرر.

التهاب في منطقة فتحة الشرج.

الإصابة بالناسور الشرجي.

كما تعتبر البواسير من أكثر الأمراض التي تعيق ممارسة الحياة اليومية فهي تسبب ألم متواصل وشعور بالحرقة، وتؤثر على الشهية وتزداد الآلام عند التبرز وبعده، كما يسبب الجلوس والوقوف ألم شديد في المنطقة المصابة، مما يجعل المصاب بها يشعر بالإعياء طوال اليوم، يجبره على البقاء في المنزل لفترات طويلة.

نصائح لمرضى البواسير:

إتباع نظام غذائي يحسن من عملية الهضم و الإخراج ويعالج الاضطرابات بهما مثل الإسهال و الإمساك.

​أخذ حمام دافئ.

استخدام أكياس الثلج لتخفيف التورم.

استخدام مسكن للمساعدة على تخفيف الألم.

وضع كريم يحتوي على مرهم مخدر يحتوي على ليدوكايين يخفف من الالتهابات.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.