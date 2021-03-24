طريقة عمل بلح الشام بالشوكولاتة والفستق بخطوات سهلة وبطعم رائع

طريقة عمل بلح الشام بالشوكولاتة، يعتبر بلح الشام من الحلويات المشهورة في جميع شعوب الوطن العربي، ويفضل الجميع تناوله وتحديداً في شهر رمضان المبارك، لأنه من الحلويات الخفيفة وأيضاً اللذيذة وسهلة التحضير، ويوجد في شهر رمضان بكثرة والأنواع مختلفة وأطعمة مختلفة ولأنها وصفة سهلة ولذيذة يمكن أن نقوم بتحضيرها في المنزل وبأقل تكلفة عن الأسواق وأيضاً بكميات كبيرة، وسنعرض لكم في هذا المقال طريقة سهلة لتتمكني من تحضير بلح الشام بالشوكولاتة.

طريقة عمل بلح الشام بالشوكولاتة والفستق

مقادير بلح الشام

لتحضير بلح الشام سنحتاج إلى:

نصف كيلو من الدقيق الفاخر.

نصف كوب صغير من الزيت الصافي.

3 أكواب من الماء الفاتر.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقة صغيرة من الملح.

5 بيضات.

للحشو شوكولاتة قطع يتم ذوبانها.

100 جرام من الفستق المطحون للزينة.

للقلي زيت صافي.

طريقة تحضير بلح الشام بالشوكولاته

لكى نبدأ في خطوات التحضير نقوم بإحضار المنخل ثم نقوم بنخل الملح والدقيق جيداً في طبق، وفي وعاء سميك سنقوم بوضع كمية الزيت والماء الموجودة ونضعه على النار المتوسطة وننتظر حتى الغليان.

بعد ذلك سنقوم بإضافة الملح والدقيق المتحول إلى خليط الماء والزيت ونقوم بالتقليب المستمر وذلك حتى تتماسك العجينة وتكون في صورة متماسكة غير قابلة للالتصاق وأيضا تكون طرية.

وبعد ذلك نرفع العجينة من على النار وننتظر حتى تهدأ قليلا ثم نقوم بخفق البيض جيداً ونقوم بإضافته تدريجيا إلى العجينة وبين كل بيضة وبيضة نتأكد من امتزاج البيضة السابقة جيداً.

بعد وضع كمية البيض نقوم بإضافة الفانيليا السائلة أيضاً ومزجها مع الخليط.

سنقوم بإحضار كيس حلواني خاص بتشكيل بلح الشام ونقوم بملئه بكمية قليلة من العجينة ونغلقه من الأعلى بإحكام ثم نقوم بالضغط على العجينة لكى تنزل في فوهة الكيس ونقوم بقصه وفي طاسة نملأها بزيت غزير ونقوم بإشعال النار وبالقرب من الزيت نقوم بوضع العجينة من الكيس إلى الزيت ونقصها حسب الطول المناسب لها.

وعندما تتحول الى اللون الذهبي نقوم برفعها من على النار ونضعها في طبق آخر وننتظر قليلاً حتى تبرد ثم نقوم بقطعها من أحد الجوانب ونملأها بالشوكولاتة المذابة ثم نقوم بتقديمها في طبق ووضع القليل من الفستق المطحون عليها.

وفي نهاية مقالتنا نتمني أن نكون قد نلنا إعجابكم بوصفتنا في طريقة عمل بلح الشام بالشوكولاتة والفستق ولتحضير حلويات رمضانية اخري يمكنك إعداد وصفتنا طريقة عمل القطايف.