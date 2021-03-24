أقوى رجيم في رمضان لخسارة 5 كيلو في أسبوع واحد فقط يبحث الكثير من المتابعين للحميات الغذائية عن أقوى برنامج للرجيم في رمضان، وذلك من أجل أن يحافظوا علي وزنهم، حيث أنه بالرغم من أن عدد ساعات الصيام كثيرة قد تصل إلى 12 ساعة أو تزيد، ولكن نظرًا للأكلات التي يتم إعدادها في هذا الشهر الكريم فيكون هناك زيادة في الوزن.

أقوى رجيم في رمضان لخسارة 5 كيلو في أسبوع واحد

يمكن اتباع رجيم قوي في شهر رمضان لخسارة الوزن، وذلك من خلال الأنظمة الغذائية التي تتضمن خسارة الوزن وعدم الحرمان من الأكلات الشهية، وذلك حيث يجب اتباع البرنامج التالي:

سحور رمضان للتخسيس 5 كيلو في أسبوع واحد

كوب كبير لبن رايب أو يتم تناول كوب زبادي منزوع الدسم، وذلك مع أحد الاختيارات التالية:

سلطة بطاطس مع جزر.

طبق فول بزيت الزيتون مع رغيف عيش مع بقدونس.

جبنه لايت بالفلفل والطماطم مع بيضة مسلوقة مع رغيف عيش.

بعد الإفطار مباشرة في رمضان

كوب ماء أو كوب حليب بدون دسم مع 3 تمرات، ثم راحة للمعدة 20 دقيقة، ثم يتم الإفطار كالتالي وذلك من خلال برنامج الإفطار اليومي المتنوع، وذلك كالتالي:

خضار سوتيه.

فراخ مشوية.

شوربة.

طبق صغير من الأرز المسلوق.

طبق شوربة سادة.

فراخ طاووق.

سلطة خضراء.

قطعة متوسطة مكرونة فرن.

طبق شوربة لسان عصفور.

أرز بسمتي.

كفتة مشوية.

سلطة خضراء.

طبق شوربة.

طبق صغير أرز مسلوق.

سمك مشوي.

سلطة خضراء.

طبق شوربة شعرية.

أرز مسلوق.

خضار باللحم.

سلطة خضراء.

طبق شوربة بالشعرية.

خضار مطبوخ.

سلطة خضراء.

فراخ مشوية.

لحمة باردة.

خضار سوتيه.

9 ملاعب مكرونة.

طبق شوربة سادة.

إفطار اليوم الأول في رمضانإفطار اليوم الثانيإفطار اليوم الثالثإفطار اليوم الرابعإفطار اليوم الخامسإفطار اليوم السادسإفطار اليوم السابعسناك قبل صلاة التراويح

يمكن تناول كوب عصير طازج ويفضل بشكل خاص البرتقال، وذلك قبل صلاة التراويح.

سناك بعد صلاة التراويح

وذلك في حالة الصلاة فقط يقوم متبع الرجيم باختيار واحد فقط مما يلي:

ربع بطيخة.

كوب خشاف.

سلطة فواكه.

كوب صغير زبادي أو لبن رائب.

يمكن أيضًا استبدال الفواكه بقطعة حلويات واحدة مع مشروب دافئ، ولكن يومين فقط أسبوعيًا وليس جميع أيام الأسبوع.

حفنة صغيرة من المكسرات، ويفضل عين الجمل النيء أو غير المملح أو اللوز.

سناك قبل السحور بساعتين

ملاحظة لمتبعي هذا النظام يمكن تبديل الأيام حسب الرغبة، وعدم الالتزام بتناول برنامج اليوم الأول في اليوم الأول، ويجب شرب الماء البارد وليس المثلج، عند الإفطار يفضل أن تكون الشوربة غير ساخنة بل دافئة، لا يجب أن يتم الجلوس أمام جهاز الكمبيوتر أو التلفاز أكثر من ساعتين يوميًا.