طريقة عمل الكنافة بالقشطة بطريقة سهلة وبصورة محترفة زي المحلات

تعد الكنافة بالقشطة من الحلويات الشهية التى يعشقها الكثيرين ويقبل عليها الكثير وخاصتاً في شهر رمضان الكريم، لذلك هنا سوف نقدم طريقة عملها بسبب قرب هذا الشهر، لأن في هذا الشهر لا يخلو منزل من عمل هذه الحلوى في رمضان، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة وبمهارة حتى تصبح ست البيت محترفة بعملها، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الكنافة بالقشطة في المنزل. مقادير عمل الكنافة بالقشطة مقادير عمل الكنافة بالقشطة تحتوي الكنافة بالقشطة على مقادير بسيطة وهى كالتالي:- نصف كيلو من الكنافة.

نصف كوب من سكر البودرة.

كوب من السمنة السايحة.

2 كوب من اللبن.

2 ملاعق كبيرة بودرة كريم شانتيه.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من القشطة البلدي. طريقة عمل الشربات نحضر إناء ونضع به 3 أكواب من السكر ثم نضيف كوب وربع من الماء، بعد ذلك نتركه ليغلي على نار عالية وعند غليانه نعصر نصف ليمونة وملعقة من العسل و الفانيليا ونقلبهم ونتركه ليغلي على نار متوسطة لمدة لا تقل عن 5 دقائق ثم نضيف ملعقة من السمنة. طريقة التحضير طريقة عمل الشربات سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل الكنافة بالقشطة في المنزل وهي كالتالي:- نحضر إناء ونقوم بأخذ كمية من اللبن ونذوب بها النشا والفانيليا والكريم شانتيه ونقلبهم جيداً حتى يتجانس الخليط. ثم نضيفه على لبن دافئ على درجة حرارة متوسطة ونقلبهم إلى أن يثقل الخليط ثم ننزله من على النار ونضع عليه القشطة ونتركه حتى يهدأ. في ذلك الوقت نحضر صينية ونضع بها 3 ملاعق من السمنة السايح ونحضر الكنافة ونرص منها طبقة ونضغطها جيداً مع توزيع السمنة. بعد ذلك نحشو بالقشطة التى تركناها لتبرد في المنتصف بعيدا عن الأطراف ونغطيها بطبقة آخرى من الكنافة ونسقيها بالسمنة. ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية وندخل الصينية الفرن ونتركها لتصفر من الجوانب عند ذلك نقوم بتشغيل الشواية لتحمر من فوق ثم نخرجها. ثم نصفيها من السمن إن وجد بعد ذلك نسقيها بالشربات البارد ونغطيها لتبرد وتصبح جاهزة للتقديم وهكذا نكون قدمنا أحاى طبق حلوى لمشاهدينا. الوسوم

تعد الكنافة بالقشطة من الحلويات الشهية التى يعشقها الكثيرين ويقبل عليها الكثير وخاصتاً في شهر رمضان الكريم، لذلك هنا سوف نقدم طريقة عملها بسبب قرب هذا الشهر، لأن في هذا الشهر لا يخلو منزل من عمل هذه الحلوى في رمضان، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة وبمهارة حتى تصبح ست البيت محترفة بعملها، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الكنافة بالقشطة في المنزل. مقادير عمل الكنافة بالقشطة مقادير عمل الكنافة بالقشطة تحتوي الكنافة بالقشطة على مقادير بسيطة وهى كالتالي:- نصف كيلو من الكنافة.

نصف كوب من سكر البودرة.

كوب من السمنة السايحة.

2 كوب من اللبن.

2 ملاعق كبيرة بودرة كريم شانتيه.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من القشطة البلدي. طريقة عمل الشربات نحضر إناء ونضع به 3 أكواب من السكر ثم نضيف كوب وربع من الماء، بعد ذلك نتركه ليغلي على نار عالية وعند غليانه نعصر نصف ليمونة وملعقة من العسل و الفانيليا ونقلبهم ونتركه ليغلي على نار متوسطة لمدة لا تقل عن 5 دقائق ثم نضيف ملعقة من السمنة. طريقة التحضير طريقة عمل الشربات سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل الكنافة بالقشطة في المنزل وهي كالتالي:- نحضر إناء ونقوم بأخذ كمية من اللبن ونذوب بها النشا والفانيليا والكريم شانتيه ونقلبهم جيداً حتى يتجانس الخليط. ثم نضيفه على لبن دافئ على درجة حرارة متوسطة ونقلبهم إلى أن يثقل الخليط ثم ننزله من على النار ونضع عليه القشطة ونتركه حتى يهدأ. في ذلك الوقت نحضر صينية ونضع بها 3 ملاعق من السمنة السايح ونحضر الكنافة ونرص منها طبقة ونضغطها جيداً مع توزيع السمنة. بعد ذلك نحشو بالقشطة التى تركناها لتبرد في المنتصف بعيدا عن الأطراف ونغطيها بطبقة آخرى من الكنافة ونسقيها بالسمنة. ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية وندخل الصينية الفرن ونتركها لتصفر من الجوانب عند ذلك نقوم بتشغيل الشواية لتحمر من فوق ثم نخرجها. ثم نصفيها من السمن إن وجد بعد ذلك نسقيها بالشربات البارد ونغطيها لتبرد وتصبح جاهزة للتقديم وهكذا نكون قدمنا أحاى طبق حلوى لمشاهدينا.

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