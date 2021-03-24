طريقة عمل الكنافة بالقشطة بمكونات بسيطة في رمضان من الأكلات التي يبحث عنها الكثيرين، وبشكل خاص لأنها من الأكلات المميزة والمحببة لكثيرين منا، وبشكل خاص في شهر رمضان الكريم، والتي يتم إعدادها بمكون شهي وهو القشطة، كما يمكن إعدادها بأكثر من طريقة أخرى. طريقة عمل الكنافة بالقشطة بمكونات بسيطة مكونات الكنافة بالقشطة نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

كوبين من الحليب.

كوب سكر ناعم بودرة.

ملعقتان كبيرتان نشا.

سمن ذائب.

نصف كيلو من الكنافة.

قطر للتقديم. طريقة التحضير تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وتثبيت الرف الشبكي الأوسط بها. إحضار قالب له فتحة من الوسط.

يتم وضع الكنافة والسمن والسكر في طبق عميق وتقليبهم بخفة حتى الاختلاط بالسمن والسكر، وذلك من خلال استخدام أطراف الأصابع، ولا يجب تقطيعها ويجب المحافظة على خيوطها متماسك.

يتم أخذ ثلثي كمية الكنافة يتم وضعها في القالب لتغطي القاع والحواف مع الحرص على عمل تجويف في الكنافة، ولكن مع الحرص على عدم الوصول للقاع.

يتم صب القشطة في الوسط بهدوء حتى لا تصل إلى القاع.

يتم توزيع باقي كمية الكنافة على طبقة القشطة وبدون الضغط عليها.

يتم وضع الكنافة في الفرن حتى 30 دقيقة حتى تتماسك القشطة ويصبح لون الكنافة ذهبيًا غامقًا.

يتم إخراج الصينية من الفرن ونقلبها على طبق تقديم مسطح.

يتم توزيع القطر وتقدم دافئة أو باردة. تحضير القشطة طريقة عمل الكنافة بالقشطة بمكونات بسيطة مكونات الكنافة بالقشطةطريقة التحضيرتحضير القشطة يمكن تحضير القشطة وذلك من خلال الطريقة الآتية: وضع الحليب والفانيليا والنشا في وعاء سميك القاعدة، وهو ذو حجم متوسط ويتم التقليب بمضرب يدوي حتى يتم ذوبان النشا.

يتم وضع القدر على نار متوسطة والتقليب من خلال استخدام الملعقة الخشبية حتى غليان الحليب، وتتكون القشطة المتماسكة واستخدامها مباشرة. طريقة عمل الكنافة بالقشطة النابلسية المكونات نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الصبغة البرتقالية.

4 ملاعق كبيرة سمن.

200 جرام من عجينة الشعرية العثمانلية المقطعة قطع قصيرة.

نصف كوب من دقيق الذرة.

كوب من الحليب المكثف المحلى.

2 كوب ماء.

2 كوب قطر. طريقة التحضير ندهن صينية الخبز فوق الصبغة البرتقالية ومع معلقتين من السمن.

ثم يتم وضع عجينة الشعرية العثمانلية في الصينية، وتذويب الكمية المتبقية من السمن في قدر صغير، وصبها فوق العجينة.

ثم الضغط على العجينة من خلال وعاء مليء بالماء لمدة ساعة في مكان معتدل الحرارة.

يرفع الوعاء عن العجينة ثم تخبز الصينية في الفرن بدرجة حرارة 150 درجة مئوية لـ 20 دقيقة حتى تصبح العجينة جافة.

يتم مزج الحليب المكثف مع دقيق الذرة وتحريكها المستمر حتى الغليان ويصبح لها قوام ثقيل.

يتم توزيع خليط الحليب المجفف بشكل متساوي.

تترك الكنافة لـ 5 دقائق، ثم يتم قلبها في طبق التقديم.

يتم تزيينها بالفستق المجروش والقطر. طريقة عمل الكنافة بالقشطة النابلسية المكوناتطريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل الكنافة بالقشطة بمكونات بسيطة في رمضان من الأكلات التي يبحث عنها الكثيرين، وبشكل خاص لأنها من الأكلات المميزة والمحببة لكثيرين منا، وبشكل خاص في شهر رمضان الكريم، والتي يتم إعدادها بمكون شهي وهو القشطة، كما يمكن إعدادها بأكثر من طريقة أخرى. طريقة عمل الكنافة بالقشطة بمكونات بسيطة مكونات الكنافة بالقشطة نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

كوبين من الحليب.

كوب سكر ناعم بودرة.

ملعقتان كبيرتان نشا.

سمن ذائب.

نصف كيلو من الكنافة.

قطر للتقديم. طريقة التحضير تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وتثبيت الرف الشبكي الأوسط بها. إحضار قالب له فتحة من الوسط.

يتم وضع الكنافة والسمن والسكر في طبق عميق وتقليبهم بخفة حتى الاختلاط بالسمن والسكر، وذلك من خلال استخدام أطراف الأصابع، ولا يجب تقطيعها ويجب المحافظة على خيوطها متماسك.

يتم أخذ ثلثي كمية الكنافة يتم وضعها في القالب لتغطي القاع والحواف مع الحرص على عمل تجويف في الكنافة، ولكن مع الحرص على عدم الوصول للقاع.

يتم صب القشطة في الوسط بهدوء حتى لا تصل إلى القاع.

يتم توزيع باقي كمية الكنافة على طبقة القشطة وبدون الضغط عليها.

يتم وضع الكنافة في الفرن حتى 30 دقيقة حتى تتماسك القشطة ويصبح لون الكنافة ذهبيًا غامقًا.

يتم إخراج الصينية من الفرن ونقلبها على طبق تقديم مسطح.

يتم توزيع القطر وتقدم دافئة أو باردة. تحضير القشطة طريقة عمل الكنافة بالقشطة بمكونات بسيطة مكونات الكنافة بالقشطةطريقة التحضيرتحضير القشطة يمكن تحضير القشطة وذلك من خلال الطريقة الآتية: وضع الحليب والفانيليا والنشا في وعاء سميك القاعدة، وهو ذو حجم متوسط ويتم التقليب بمضرب يدوي حتى يتم ذوبان النشا.

يتم وضع القدر على نار متوسطة والتقليب من خلال استخدام الملعقة الخشبية حتى غليان الحليب، وتتكون القشطة المتماسكة واستخدامها مباشرة. طريقة عمل الكنافة بالقشطة النابلسية المكونات نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الصبغة البرتقالية.

4 ملاعق كبيرة سمن.

200 جرام من عجينة الشعرية العثمانلية المقطعة قطع قصيرة.

نصف كوب من دقيق الذرة.

كوب من الحليب المكثف المحلى.

2 كوب ماء.

2 كوب قطر. طريقة التحضير ندهن صينية الخبز فوق الصبغة البرتقالية ومع معلقتين من السمن.

ثم يتم وضع عجينة الشعرية العثمانلية في الصينية، وتذويب الكمية المتبقية من السمن في قدر صغير، وصبها فوق العجينة.

ثم الضغط على العجينة من خلال وعاء مليء بالماء لمدة ساعة في مكان معتدل الحرارة.

يرفع الوعاء عن العجينة ثم تخبز الصينية في الفرن بدرجة حرارة 150 درجة مئوية لـ 20 دقيقة حتى تصبح العجينة جافة.

يتم مزج الحليب المكثف مع دقيق الذرة وتحريكها المستمر حتى الغليان ويصبح لها قوام ثقيل.

يتم توزيع خليط الحليب المجفف بشكل متساوي.

تترك الكنافة لـ 5 دقائق، ثم يتم قلبها في طبق التقديم.

يتم تزيينها بالفستق المجروش والقطر. طريقة عمل الكنافة بالقشطة النابلسية المكوناتطريقة التحضير

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