افضل مضادات الاكسدة للبشرة..وليه بشرتك محتاجاها

البشرة مع التقدم في السن وعوامل الجو والمكياج والتلوث والتوتر وكل الحاجات اللي بنتعرض ليها يوميا ، ممكن يحصل فيها تجاعيد مبكرة ، ويبقى شكلها باهت ومش صحي وتفقد نضارتها ، ولكن الخبر الحلو ان في مكون معجزة المستخدم بشكل شائع في معظم منتجات مكافحة الشيخوخة وهو مضادات الاكسدة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على افضل مضادات الاكسدة للبشرة ، واهميتها في العناية بالبشرة.

ايه هي مضادات الاكسدة:

مضادات الاكسدة هي اللي بتحمي الخلايا من الجذور الحرة والاجهاد التأكسدي اللي بينتج عن الجذور الحرة ، والجسم لما بينتج كمية كبيرة من الجذور الحرة ، ده بيخلي التفاعلات الكيميائية تنتج جزئيات اكسجين عالية التفاعل (الاجهاد التأكسدي) اللي ممكن يسبب ضرر لبروتينات الجسم او الدهون او الحمض النووي.

وهنا يجي دور مضادات الاكسدة اللي بتساعد على تحييد الاكسجين التفاعلي ، وبالتالي بتمنع الضرر التأكسدي للخلايا والانسجة.

العوامل اللي بتأدي لتكوين الجذور الحرة:

– التدخين.

– الاطعمة المصنعة.

– التعرض الطويل لاشعة الشمس, التلوث, الاضواء القوية, الموبايلات, وشاشة الكمبيوتر او اللابتوب.

– الاجهاد.

ايه تأثير الاجهاد التأكسدي على البشرة:

لو تخيلتي بشرتك زي ثمرة الطماطم اللي في الصورة دي ، اول واحدة طازة وشكلها حلو وصحية ، ولكن لما الجذور الحرة هتهاجمها هتفقد نضارتها وهتبوظ بالتدريج واللي هي الشيخوخة في حالة الجلد.

لان الجذور الحرة بتهاجم خلايا الجلد السليمة وبتتسبب في اكسدتها ، وبالتالي تسريع عملية الشيخوخة ، عشان كده بشرتك لما بتتعرض للاجهاد التأكسدي ، ده بيظهر في الطبقات العلوية من الجلد على شكل خطوط رفيعة او تجاعيد.

فوايد مضادات الاكسدة:

1- مضادات الاكسدة بتحارب علامات الشيخوخة:

الاجهاد التأكسدي او تأكسد البشرة بيكسر الكولاجين ، وانخفاض مستويات الكولاجين في الجلد هتأدي لترهل البشرة والخطوط الرفيعة والتجاعيد ، وهنا يجي دور مضادات الاكسدة اللي بتحارب كل علامات الشيخوخة دي وبتديها نضارة.

2- مضادات الاكسدة بتساعد البشرة المعرضة لحب الشباب:

الاجهاد التأكسدي بيأدي لحدوث التهابات في الجلد ، اللي بيأدي لظهور البثور ، مضادات الاكسدة بتقلل من الاجهاد التأكسدي ، وبالتالي بتقلل الالتهابات وحب الشباب ، وحسب كلام المتخصصين ان مضادات الاكسدة ليها دور كبير في منع الالتهابات.

3- مضادات الاكسدة بتمنع حروق الشمس:

الاشعة فوق البنفسجية ممكن تسبب التهابات للبشرة ، ومضادات الاكسدة هي مركبات قوية مضادة للالتهابات ، وبالتالي بتمنع الالتهاب وحروق الشمس.

4- مضادات الاكسدة بتفتح لون البشرة:

الميلانين (صبغة الجلد) بيتم انتاجه بسبب التعرض الطويل لاشعة الشمس وتلف الجذور الحرة ، مضادات الاكسدة بتحارب الاسباب وبالتالي بيحصل انخفاض في انتاج الميلانين ، وبتكون النتيجة بشرة افتح.

افضل مضادات الاكسدة للبشرة:

1- فيتامين A:

يعتبر محارب خارق للجذور الحرة ، بالاضافة انه بيساعد على انتاج الكولاجين (بروتين مسؤول عن قوة الجلد) ، مع التقدم في السن بيقل انتاج الكولاجين ، وده يأدي لظهور الخطوط الرفيعة والتجاعيد والبقع الغامقة والندبات وبقع الشمس ، وفيتامين A بيساعد على ظهور كل علامات الشيخوخة دي.

حمض الريتينويك, الريتينول, ادابالين, ريتينالديهيد هي اشكال مختلفة من مشتقات فيتامين A ، والريتينول هو تقريبا المركب الاكتر شيوعا الموجود منتجات العناية بالبشرة المضادة للشيخوخة.

الاطعمة الغنية بفيتامين A: البطاطا الحلوة, الجزر, الفلفل الاحمر, السبانخ, البروكلي, المانجا, كبدة الخروف, الخضروات الورقية الخضرا, القرع, الاعشاب المجففة (البقدونس, الحبق, البردقوش, الشبت, والاريجانو), الخس, المشمش المجفف, الشمام.

2- فيتامين C:

فيتامين C معروف بخصائصة المضادة للاكسدة والالتهابات ومضادة للشيخوخة ، وفيتامين C بيجي بأشكال مختلفة زي حمض الاسكوربيك, فوسفات اسكوربيل المغنيسيوم, اسكوربيل بالميتات, جلوكوزامين اسكوربيك, اسكوربات رباعية هكسيل ديسيل, واسكوربيل الصوديوم ، دي المكونات اللي لو موجودة على اي منتج للعناية بالبشرة ده معناه انه بيحتوي على فيتامين C.

وفيتامين C معروف كمان بخصائصة في تفتيح البشرة ، وبيستخدم بشكل واسع جدا لعلاج اسمرار البشرة.

الاطعمة الغنية بفيتامين C: الفلفل الاحمر والاصفر والاخضر, البروكلي, الكرنب, القرنبيط, اوراق اللفت, البقدونس, الهليون, الطماطم النية, الجوافة, البابايا, الكيوي, البرتقان, الليمون, الفراولة, الاناناس, الشمام, المانجا.

3- فيتامين E:

فيتامين E بيعالج التلف الضوئي الناتج عن الاشعة فوق البنفسجية ، وبيساعد على تقوية الحاجز الطبيعي للبشرة ، وممكن انه يبقى فعال كمان في الحماية من سرطان الجلد ، ويعتبر كمان مرطب رائع وبيساعد في عملية شفاء الجلد.

الاطعمة الغنية بفيتامين E: البروكلي, المكسرات, زيت الزيتون وزيت عباد الشمس, الافوكادو, المانجا, الطماطم, اللحوم الحمرا, سمك السلمون, الجمبري, الفلفل الاحمر الحلو, السبانخ.

4- فيتامين B3 (نياسيناميد):

النياسيناميد بيحارب الاجهاد التأكسدي وبيحسن لون البشرة وملمسها ، بالاضافة انه بيستخدم لعلاج الامراض الجلدية زي العد الوردي وحب الشباب ، وبيساعد في تقوية حاجز الجلد ومنع فقدان الماء.

الاطعمة الغنية بالنياسيناميد: اللحوم الخالية من الدهون, الكبدة, الفراخ, الاسماك, الجوز, البقوليات, التونة, الديك الرومي, سمك السلمون, سمك الانشوجة, الفول السوداني, الافوكادو, الارز البني, منتجات القمح الكامل, المشروم, البطاطا.

5- الشاي الاخضر:

الشاي الاخضر غني بالبوليفيول النباتي اللي بيحسن المناعة وبيحارب الجذور الحرة ومضاد للالتهابات ، والشاي الاخضر فعال جدا في تقليل مخاطر الاصابة بالسرطان ، اشربي كوبايتين من الشاي الاخضر يوميا ، او اشتري ببساطة منتجات العناية بالبشرة اللي بتحتوي على مستخلصات الشاي الاخضر.

6- ريسفيراترول:

الريسفيراترول هو واحد من مضادات الاكسدة اللي بتساعد على مكافحة الشيخوخة ، وهو موجود بشكل طبيعي في العنب والتوت ، وثبت كمان انه مضاد للجراثيم وانه بيحتوي على خصائص مقاومة للسرطان.

7- الكركمين:

الكركم بيحتوي على مضاد للاكسدة اسمه الكركمين ، اللي بيساعد على تقليل الالتهاب وبيسرع التئام الجروح وبيحارب الجذور الحرة ومضاد للميكروبات.

8- الليكوبين:

الليكوبين او الكاروتينويد هو واحد من مضادات الاكسدة القوية وبيتم امتصاصه بسهولة في الجلد ، وهو موجود بشكل طبيعي في معظم الخضروات والفاكهة اللي لونها احمر ، وبالاضافة ان الليكوبين بيحارب الجذور الحرة فهو كمان بيعزز من انتاج الكولاجين.

