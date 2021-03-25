دراسات عملتها منظمة الصحة العالمية، قالت إن السمنة زادت في العالم 3 مرات في آخر 40 سنة لأنه خسارة الوزن بتكون متعبة وصعبة وإن فيه ناس كتير كانت بتمشي علي أنظمة غذائية مختلفة مع تمارين مرهقة وحساب معين للسعرات الحرارية ، لكن ممكن مايخسروش الوزن اللي محتاجينه لأنهم بيعملمو حاجات تمنع نقص الوزن رغم الجهد اللي بيبذلوه، عشان كده هنقولك هنقولك على 7 عادات صحية خطأ بتمنعنا من خسار الوزن الزائد.. اعرفيهم واتجنبيهم

7 عادات صحية خطأ بتمنعنا من خسار الوزن الزائد.. اعرفيهم واتجنبيهم

بتفوتي وجبة الفطار

العلماء عملوا أبحاث علي الناس اللي بيفطروا بشكل منتظم كل يوم، واكتشفوا إنهم بيكسبوا وزن أقل من اللي مش بيفطروا الصبح، الدراسات عملوها على 350 شخص بالغ، ولقوا إن الل بيفطروا بانتظام وجبات فطار صحية مقاس وسطهم أصغر من الناس اللي مش بيفطروا في، وده طبيعي جدا لأنك لو مفطرتيش الصبح، في وجبة الغداء هتاكلي كمية أكبر من الطبيعي فده هيأثر علي وزنك .

ما بتشربيش مياة كفاية

المياة بتساعد علي حرق السعرات الحرارية بشكل كبير وبتفرق جدا في خسارة الوزن، الدراسات بتقول إن الستات اللي عندها زيادة في الوزن وجربوا يواظبوا على شرب كميات أكبر من المياة مياة بيقدروا يخسروا وزن بيبدأ من 2 كيلو في السنة.

بتاكلي في وقت متأخر بالليل

من عادات صحية خطأ بنعملها ويتمنع خسارة الوزن الزايد كمان هي الاكل في وقت متأخر من الليل، كل الدراسات أكدت إن الوجبات اللي بتكون في وقت متأخر من الليل غلط جدا لأنها بتزود الوزن لأن الجسم بيخزن السعرات الحرارية دي علي شكل دهون ومش بيحرقها، تقدري تاكلي حاجه خفيفة لكن التلاجة حاولي تبعدي عنها خصوصا قبل النوم .

ما بتناميش كويس

حرمان نفسك من النوم هيأثر وساعات النوم القليلة والغير منتظمة هتأثرعليكي وعلي وزنك خصوصا لو إنتي مرهقة مش هتعرفي تتمرني وهتاكلي سناكس مليانة كربوهيدرات وقهوة، قلة النوم بتبطئ عملية التمثيل الغذائي، عشان كده حاولي تنامي 7 – 8 ساعات علي الأقل كل يوم.

بتاكلي أكل مافيهوش دهون

لما تمشي علي نظام غذائي خالي من الدهون إنتي كده مش هتخسي بالعكس وزنك هيزيد لأنك لما تتخلصي من عنصر مهم في نظامك الغذائي هتاكلي أكتر ده غير إن الألبان خالية الدسم والدهون بتمنع من امتصاص الكالسيوم والفيتامينات D و A.

بتشتتي نفسك وانتي بتاكلي

لو بتاكلي وجبتك الأساسية حاولي متتفرجيش علي التليفزيون أو تشوفي مسلسلك اللي بتحبيه لأن ده هيخليكي تسرحي وتاكلي أكتر، غير كده هيكون في انتباه لوجبتك أكتر وتستمتعي بيها أكتر وتتحكمي في كمية الأكل اللي بتاكليه، ومع الوقت هتلاقي نفسك بتاكلي كميات أقل وبتشتبعي أسرع.

بتقعدي على المكتب طول النهار

فيه علاقة كبيرة بين الوقت اللي بتققعديه على المكتب طول اليوم والسمنة، عشان كده حاولي دايما تتحركي كل ساعة أو ساعة ونص، اظبطي منبه عشان يفكرك بالوقوف وتعملي تمارين بسيطة علي الكرسي أو تتمشي شويه حتي لو هتزوري زميلتك علي المكتب اللي جمبك في الشغل، ولو تقدري حاولي تعوضي وقت الجلوس الطويل بنصف ساعة لساعة تمشية كل يوم.

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