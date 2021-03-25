ما هو التهاب وتر الابهام وما دوت الخليج الاسباب وعوامل الخطر، بحسب الدكتور أحمد لبيب، استشاري جراحة العظام واصابات الملاعب ورئيس القسم في مستشفى الزهراء بدبي، يعد التهاب وتر الابهام من الامراض الشائعة التي تصيب اليد نتيجة الاستخدام الدائم له او بسبب العادات اليومية الخاطئة او نتيجة احد المسببات المرضية.

وهناك اسباب عدة تقف وراء التهاب وتر الابهام نتعرف عليها في موضوعنا اليوم، اضافة الى عوامل الخطر وطرق العلاج كما شاركنا بها الدكتور لبيب.

ما هو التهاب وتر الابهام

التهاب وتر الابهام هو حالة طبية تصيب هذا الوتر وينتج عنه التورم واحمرار الابهام، فضلاً عن صعوبة تحريك الاصبع والشعور بآلام فيه. كما قد يعاني البعض من خدر وطقطقة الاصبع بسبب التهاب وتر الابهام.

ما دوت الخليج اسباب التهاب وتر الابهام وعوامل الخطر

بحسب الدكتور لبيب، فإن حركة اصبع الابهام ضرورية في كافة الاستخدامات. لذا تزداد فرص تعرض هذا الاصبع للالتهاب.

ومن اسباب التهاب وتر الابهام:

الاستخدام المتكرر للابهام: ما يؤدي لحدوث التهابات في الاوتار الموجودة في نهاية عضلات الساعد، والتي تتصل بالعظام الصغيرة الخاصة باصبع الابهام.

سوء التغذية: إذ تتأثر كافة عظام الجسم بالغذاء الذي نحصل عليه، خاصة ان عظام الاصابع تكون صغيرة للغاية.

الكدمات التي تصيب الاصبع: فالابهام هو العضو الاكثر تعرضاً للكدمات والارتطام، وبالتالي يكثر الضغط عليه ويتأثر بشكل سلبي.

الاصابة ببعض الامراض: مثل مرض السكري الذي يسبب حدوث التهابات في اوتار اليد بشكل عام، وكذلك ضعف الاعصاب.

ممارسة بعض انواع الرياضات: التي تتطلب الضغط على الاصابع، مثل العاب القوى والضغط ورفع الاثقال والكارتيه وغيرها.

التقدم بالسن: إذ يصاب الجسم عموماً بالضعف عند الكبر، ويتأثر بالاشياء البسيطة بصورة اسرع. فإذا تعرض أي ارتطام، سوف يصاب بالتهابات.

استخدام الاجهزة اللوحية: فكثرة استخدام اصبع الابهام في الكتابة او تحريكه على الشاشة يؤدي للالتهاب.

كيفية علاج التهاب وتر الابهام

يقول الدكتور لبيب انه عادة ما يتم تشخيص التهاب وتر الابهام بالفحص السريري لمنطقة الابهام.

وينقسم علاج التهاب وتر الابهام لقسمين:

العلاج الذاتي: وهي الامور التي يمكن ان يقوم بها المصاب لتخفيف الالام والالتهابات، وتشمل عمل كمادات باردة على الابهام، وإراحة اليد وتثبيت الابهام وعدم الضغط عليه وإجهاده قدر الامكان، اضافة الى وضع رباط طبي يلتف حول اليد واصبع الابهام لتثبيته وضمان عدم حركته. وينصح الطبيب عادة بهذا النوع من الاربطة. العلاج الطبي: وهي العلاجات التي يصفها الطبيب المختص، وتشمل تناول بعض المسكنات التي تقلل من الألام والالتهابات، والعلاج الطبيعي على يد أخصائي علاج طبيعي لعلاج الالتهاب. اضافة الى استخدام حقن خاصة بالعظام يتم حقنها في المنطقة المحيطة بالوتر لتقليل الالتهاب في حال عدم استجابة وتر الاصبع للعلاجات السابقة.

ويبقى الخضوع للجراحة هو الحل الوحيد للحالات التي لا يمكن علاجها بالادوية والعلاج الطبيعي، وتكون عبارة عن عملية جراحية بسيطة في الاصبع، ويمكن للمريض العودة لمنزلع بعد ساعات قليلة من إجرائها.