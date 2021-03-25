أفضل تمارين رياضية لحرق سكر الدم ومنع ارتفاعه

تساعدك التمارين الرياضية على التحكم في داء السكري وحرق سكر الدم ومنع ارتفاعه، بالإضافة إلى تعزيز لياقتك العامة وتقليل خطورة الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ولكن ممارسة الرياضة بالنسبة للمصابين بداء السكري تطرح تحديات أيضًا. فما دوت الخليج أفضل التمارين الرياضية لحرق سكر ومنع ارتفاعه؟

في البداية، من الضروري الحصول على موافقة الطبيب المعالج قبل البدء بممارسة رياضة جديدة، ومن المهم التذكر أن على مرضى السكري، بشكل خاص، الانتباه والمحافظة على قوانين الحذر والسلامة، لكي لا يسببّوا لأنفسهم الضرر، بسبب مرضهم.

فوائد ممارسة التمارين لحرق سكر الدم ومنع ارتفاعه

تكمُن أهمية النشاط البدني والتمارين الرياضية في تأثيره على مرض السكري:

خفض مُستويات السكر والكوليسترول وضغط الدم

زيادة مُستويات الكوليسترول الصحي أو كوليسترول البروتين الشحمي

تقليل الوزن

تحسين دوران الدم في الجسم

مُساعدة الجسم على استخدام الأنسولين بصورةٍ أفضل

تخفيف الشعور بالإجهاد النفسي والتوتر والشعور بحالٍ أفضل

زيادة المرونة الجسدية

متى يجب ممارسة التمارين الرياضية لحرق سكر الدم

نسبة السكر تزيد بعد تناول الطعام فلذلك يُفضّل الانتظار قليلًا حتى تنخفض مستويات السكر والبدء بممارسة الرياضة بعد تناول وجبة الطعام بنصف ساعة على الأقل للسيطرة على نسبة السكر، ويُنصح الشخص الذي يتناول الإنسولين بإجراء فحص السكر في الدم بعد ممارسته النشاط البدني وذلك للتأكد من أنّ هناك ما يكفي من الجلوكوز لإعطائه الطاقة ليستطيع ممارسة نشاطاته الطبيعية.

وتوصي جمعية السكري الأمريكية بممارسة الرياضة بشكلٍ أسبوعيّ لمدة تقارب 150 دقيقة للتمارين المعتدلة، وممارسة التمارين الشاقّة لحوالي 75 دقيقة أسبوعيًا.

أفضل التمارين الرياضية لحرق سكر الدم ومنع ارتفاعه

تقول جمعية السكري البريطانية إنه لا يوجد نوع من النشاط هو الأفضل لكل شخص مصاب بداء السكري؛ لكن يتعلق الأمر بالعثور على ما يناسبك، وهذا يعتمد على الكثير من الأشياء؛ مثل ما تستمتعين به، ومكانك، وكم من الوقت لديك. وتنصح الجمعية بالتفكير في كيفية تناسب النشاط مع حياتك، والعمل على إضافة بعض التمارين التقليدية أيضا.

وتضيف الجمعية أنه من الأفضل القيام بمزيج من أنواع مختلفة من الأنشطة؛ لأن الأنواع المختلفة لها فوائد مختلفة، وفعل الشيء نفسه يمكن أن يصبح مملا بعد فترة.

يمكن تلخيص أفضل التمارين لخفض سكر الدم بالتالي:

المشي .

لعب التنس .

تنظيف المنزل.

الركض.

السباحة.

رفع الأثقال.

ركوب الدراجة الهوائية.

الرقص.

التحرك في الوظيفة، إذ من المهم الحفاظ على النشاط في العمل عندما تكون مصابا بالسكري، خاصة إذا كان عليك الجلوس أمام الحاسوب لفترة طويلة .

صعود السلالم .

تمارين بسيطة على الكرسي مثل الجلوس ورفع ذراعيك لأعلى .

إذا كنت قلقة بشأن بدء أي من هذه الأنواع من الأنشطة، فتحدثي إلى طبيبك، حيث سيكون قادراً على تقديم المشورة لك حول كيفية تعديل الأشياء لتناسبك.

احتياطات عند ممارسة الرياضة لمرضى السكري