بدون بيض طريقة عمل بلح الشام بطعم مقرمش من بره ومرمل من جوه زي المحلات

يتميز بلح الشام بطعم رائع ولذيذ ومقرمش والذي يعشقه الكثير من الصغار والكبار، فهو يعتبر من أحد أنواع الحلويات التي تكون معروفة ومنتشرة في جميع البلدان العربية، ومن أكثر الدول التي اشتهرت بالبراعة في عمل بلح الشام هي سوريا، فقد يتميز بلح الشام بلونه الذهبي وطعمه الجميل وهو من الحلويات التي تكون محلي بالشربات، ومع مرور الزمن انتشر بلح الشام في مصر حيث أن جميع المطاعم التي تقدم حلويات تقوم بتقديم بلح الشام وبجميع أشكاله واصنافه، فقد يوجد بلح الشام بالبيض أو بدون بيض وهذا النوع الذي نتحدث عنه في هذا المقال فإنها من الطرق السهلة والبسيطة والمميزة.

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

لذلك تسعي جميع السيدات بالبحث عن الطريقة السهلة والغير معقدة لعمل بلح الشام ولكن بدون بيض، لكي يشبه في النهاية مثل المحلات في الطعم أو الشكل لذلك لابد من الاتباع للخطوات جيدا مع الالتزام بالمكونات والمقادير المطلوبة.

المكونات :

دقيق.

ملح.

زيت نباتي.

ماء.

شربات وهو عبارة عن؛ ماء وسكر وعصير ليمون.

نحضر إناء لتجهيز الشربات ونضع فيه كوبان من الماء وكوب من السكر، ونتركهم حتي الغليان ونضيف ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونتركهم حوالي ربع ساعة علي نار متوسطة.

نحضر إناء آخر ونضعه علي النار ونضيف إليه كوب وربع من الماء حتي تغلي، ثم نضيف إليها خمس ملاعق من الشربات الذي تم تحضيره في الخطوة الأولي، ونضيف خمس ملاعق كبيرة من الزيت النباتي ونقوم بتقليبهم جيدا.

نضيف كوب وربع من الدقيق علي هذا الخليط مع التقليب المستمر، ثم ربع ملعقة صغيرة من الملح ويتم تقليبهم حتي يتم الوصول إلي عجينة متماسكة القوام وناعمة.

نضع طاسة علي النار وبها كمية مناسبة من الزيت.

نقوم بوضع العجينة في القمع المخصص لبلح الشام أو في كيس الحلويات، ثم نقوم بالضغط علي هذا الكيس لإخراج عجينة بلح الشام ووضعها في الزيت مباشرة، ونتركها لتاخد اللون الذهبي الفاتح وبعد ذلك يتم وضعه في الشربات وإخراجه وتقديمه برشه من جوز الهند.

طريقة التحضير