كرات البسبوسة الذهبية على طريقة مصانع الحلويات نقدمها لكم من موقعنا ثقفني، حيث تعد كرات البسبوسة الذهبية من أفضل الحلويات التي لا يمكن الإستغناء عنها في كافة البيوت المصرية، وبالتحديد في شهر رمضان، حيث يزداد الطلب على محلات الحلويات وترتفع أسعار البسبوسة، لذا سنساعدك في هذا المقال على إيجاد طريقة سهلة لتحضير كرات البسبوسة في المنزل دون الحاجة إلى شرائها من المحلات بأسعار باهظة.

خطوات تحضير كرات البسبوسة الذهبية

يمكنك بكل سهولة تحضير البسبوسة في المنزل من خلال الخطوات التالية، نستعرض معكم مكونات الوصفة في البداية:

نحتاج إلى ثلاثة أكواب من السميد.

نحتاج إلى نصف كوب من السمن البلدي.

نحتاج إلى نصف كوب من جوز الهند.

نحتاج إلى كوب من الحليب أو كوب زبادي.

نحتاج إلى نصف كوب من الشربات.

ثم نخلط هذه المكونات معاً باستثناء الشربات، ونضعها في قالب ثم نقوم بإدخالها إلى الفرن.

ثم نضع عليها بعد خروجها من الفرن الشربات البارد وقطع المكسرات.

نقوم بخلط كوب من الماء وكوب من السكر ثم نضعهم على النار، ويفضل إضافة عود قرفة.

ثم نقلب الماء والسكر حتى الغليان.

ثم نقوم بتهدئة النار تماماً ونقوم بإضافة عصير الليمون الطازج.

ثم نتركه يغلي مع الخليط لمدة لا تزيد عن خمس دقائق.

نحتاج إلى نصف كوب سميد.

نحتاج إلى 2 كوب من السكر.

نحتاج إلى ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نحتاج إلى ملعقة بيكنج بودر.

نحتاج إلى كوب من السمن البلدي.

ثم اخلطي كافة هذه المكونات وضعيها في الفرن، ثم بعد خروجها عليكِ توزيع الشربات.

عرضنا لكم فيما سبق كافة التفاصيل المتعلقة بطريقة تحضير كرات البسبوسة الذهبية.