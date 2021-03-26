طريقة عمل سويسرول الشيكولاتة في المنزل مثل المحلات

طريقة عمل سويسرول الشيكولاتة، تعتبر الشيكولاتة من الأطعمة المفضلة للكثير من الكبار والصغار حيث يعطي نكهة خاصة ومميزة، وانتشر مؤخرًا سويسرول الشيكولاتة وأصبح من أكثر الأطباق المشهورة بطعمها المميز الرائع وأصبح منه الكثير من الأنواع والأصناف حيث يوجد سويسرول الموز والفواكه المشكلة وسويسرول الشيكولاتة البيضاء وهنا سوف نعرض إليكي أبسط طريقة لتحضير سويسرول الشيكولاتة.

طريقة عمل سويسرول الشيكولاتة

تكفي هذه الوصفة ٤ أشخاص، وقت الطهي نصف ساعة، وإليكم مقادير الوصفة

١/٢ كوب من الشيكولاتة السائلة.

ملعقتين صغيرتين من الفانيليا.

١/٢ كوب من الحليب.

ملعقتين كبيرتين من الكاكاو الخام.

٤ حبات بيضات.

١/٢ كوب من السكر الأبيض.

واحد كوب من الطحين.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

انخلي الدقيق جيدًا ثم ضعيه في وعاء كبير واضيفي مقدار البيكنج بودر والكاكاو الخام واخلطيهم جيدًا. ضعي نصف كوب الحليب والشيكولاتة السائلة ومقدار السكر الأبيض على الخليط السابق واخفقيهم جيدًا بالمضرب حتى تتجانس المكونات. ثم ضعي حبات البيض ومقدار الفانيليا واستمري بالتقليب لمدة خمس دقائق حتى يتجانس الخليط . احضري صينية مناسبة وقومي بدهنها بزيت لعدم التصاق الكيكة. اسكبي الخليط في الصينية المستطيلة وادخليها في فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة تلت ساعة. اخرجي الكيكة من الفرن واتركيها تبرد لمدة ١٠ دقائق و قومي بقطعها نصفين حتى يمكنك وضعها في الثلاجة. احضري نايلون بلاستيك لوضع سويسرول فوقة ثم ضعي طبقة من الشيكولاتة ولفي الكيكة مع الضغط لتتماسك. اتركي سويسرول في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة. اخرجي السويسرول من الثلاجة ثم قومي بتقطيعه إلى قطع متوسطة الحجم وتزيينه بالشيكولاتة و قطع الفراولة واستمتعي بألذ طعم سويسرول الشيكولاتة والتى يمكن تقديمه للضيوف حيث يستمتع الكثير بطمعه الرائع وشكله المميز.

طريقة تحضير سويسرول الشيكولاته